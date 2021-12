"Zniewolona": Nowa Katia dostaje pogróżki! Katerina Kowalczuk stanęła w obronie Sonii Priss

Ten serial to fenomen! Po nieco ponad miesiącu od polskiej premiery ukraińską produkcję "Zniewolona" ogląda już ponad 3 mln widzów! Katerina Kowalczuk, największa gwiazda serialu , na swoich mediach społecznościowych pisze o wielkiej enerii z Polski i zapowiada niespodziankę! Czyżby aktorka wybierała się do naszego kraju? Zobacz także: Jak dobrze znasz cytaty z "Rancza"? Sprawdź się! Gwiazda serialu "Zniewolona" w Polsce? Może to sugerować jeden z ostatnich wpisów Kateriny Kowalczuk. Aktorka pisze po angielsku, ale adresuje go bezpośrednio do Polaków: Polska - jesteście szaleni. To znaczy jestem bardzo szczęśliwa mogąc poczuć tę wielką energię od was. Nie mam słów, by wyrazić, jak jestem wdzięczna. I jakim błogosławieństwem jest słyszeć, że naprawdę się wam podoba (serial). Każdego dnia dostaję mnóstwo wiadomości, a najlepsze to: "Zniewolona" łączy ludzi! Po prostu kocham to. Dlatego zdecydowałam się zrobić Wam niespodziankę. Wkrótce Wam powiem, co to takiego - pisze Katerina. - Miłego weekendu i wielkie uściski! Fani podejrzewają, że może chodzić o przyjazd gwiazdy do Polski! Szczególnie, że nieoficjalne informacje o tym zaczęły się pojawiać już jakiś czas temu, gdy okazało się, że serial "Zniewolona" odniósł spory sukces w naszym kraju. Mówi się, że gwiazda może się pojawić przy okazji konferencji ramówkowej TVP. A oto cały wpis Kateriny: Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, ukraiński serial miesiąc po polskiej premierze śledziło 2,20 mln widzów, a TVP1 w paśmie jego emisji było zdecydowanym liderem w grupie widzów 4+. Z każdym tygodniem jest jeszcze lepiej - w ostatnim produkcję oglądało już ponad 3 mln osób, czym osobiście chwalił się prezes TVP Jacek Kurski....