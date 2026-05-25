Nieobecność Marty i Damiana w odcinku specjalnym - Reunion - "Love is Blind: Polska" na Netflixie wywołała natychmiastowe poruszenie w sieci. W studiu pojawili się inni uczestnicy pierwszej edycji, a ich rozmowy miały domknąć najgłośniejsze wątki po finale, jak zdrada Krzysztofa czy ślubne decyzje Julii i Julity, które porzuciły narzeczonych na ślubnych kobueracach. Tymczasem para, która w finale powiedziała sobie "tak", nie pojawiła się w podsumowującym serię odcinku. Chwilę po emisji Marta dołożyła kolejny element do układanki, publikując na Instagramie krótki komunikat pożegnalny i pokazując koszulkę z mocnym hasłem o potrzebie wolności. Czyżby rozstała się z Damianem? W sieci zawrzało, a Marta postanowiła wyjaśnić sprawę.

Nieobecność Marty i Damiana w Reunion "Love is Blind: Polska" rozpaliła domysły widzów. Para rozstała się?

W Reunion widzowie Netflixa zobaczyli w studiu m.in. Malikę, Kingę i Krzysztofa, Darię i Filipa, Julitę i Jacka oraz Julię i Kamila. W tym kontekście brak Marty i Damiana był szczególnie zauważalny. W samym odcinku pojawił się jednak wątek, który miał uspokoić widzów: para przekazała produkcji prywatne kadry i przygotowała specjalny materiał. Z tego przekazu wynikało, że Marta i Damian z "Love is Blind: Polska" nadal są razem, mieszkają wspólnie i pozostają małżeństwem. Tyle że dla części odbiorców to wciąż za mało, bo najgłośniejsze pytanie dotyczyło nie tego, co pokazano w materiałach, tylko dlaczego zabrakło ich na planie.

Oliwy do ognia dolała także główna zainteresowana. Marta z "Love is Blind: Polska" tuż po Reunion opublikowała wymownym wpis, w którym wprost napisała o pożegnaniu, a napis na jej koszulce: "Przepraszam, ale nie obchodzi mnie to. Potrzebuję wolnego dnia" sprawił, że w sieci zaczęły pojawiać się pytania, czy uczestniczka show Netflixa wciąż jest z Damianem. Sprawę dodatkowo podkręca fakt, iż Marta nie obserwuje Damiana na Instagramie, co dla wielu internautów jest znakiem potwierdzającym tezę o ich rozstaniu.

Marta z "Love is Blind: Polska" nie zamierza dłużej milczeć. Właśnie zaskoczyła wszystkich kolejnym wymownym wyznaniem. Opublikowała kadry w towarzystwie Damiana i zdradziła, jak obecnie wygląda ich relacja.

Marta i Damian z "Love is Blind: Polska" jednak się rozstali? Te słowa mówią wszystko

Na insagramowym koncie Marty z "Love is Blind: Polska" pojawila się seria zdjęć w towarzystwie Damiana, które dziewczyna opatrzyła którtkim komentarzem:

Dziękujemy za wszystkie wiadomości i wsparcie . Ostatni czas był dla nas bardzo intensywny, dlatego potrzebujemy trochę przestrzeni i spokoju. Dziękujemy za zrozumienie, D&M. - napisała na Instagramie Marta z ''Love is Blind: Polska''.

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać.

I tym postem odpowiedziałaś na niektórych osób plotki. Wszystkiego dobrego dla Was. Pozdrawiam serdecznie.

Jesteście cudowni! Mam nadzieję ze wszystko u was w porządku - czytamy w komentarzach.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia