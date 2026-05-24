Za nami specjalny odcinek "Love is Blind: Polska". W Reunion nie zabrakło łez, zaskakujących wyznań i nie tylko. Ponownie twarzą w twarz stanęli Malika i Krzysztof, który zdradził narzeczoną w trakcie trwania eksperymentu z inną uczestniczką programu. Swoje do wyjaśnienia mieli także Julita i Jacek, a także Julia i Kamil "Uno", którzy na ślubnym kobiercu powiedzieli "nie" swoim relacjom. Podczas spotkania z prowadzącymi - Zofią Zborowską-Wroną i Andrzejem Wroną - Darii i Filipa, którzy w finale miłosnego hitu Netflixa postanowili sformalizować swój związek. Ku zaskoczeniu wielu podczas odcinka konfrontacji zabrakło Marty i Damiana. Takich scen podczas Reunion "Love is Blind: Polska" nikt się nie spodziewał.

Dwa śluby w finale "Love is Blind: Polska". Teraz przyszedł czas na Reunion

Za nami spektaularny finał pierwszej edycji "Love is Blind: Polska", podczas którego Daria i Filip oraz Marta i Damian powiedzieli "tak" na ślubnych kobiercach. Ku zaskoczeniu wielu, Julita z "Love is Blind: Polska" rzuciła Jacka w dniu ślubu, tłumacząc swoją decyzję strachem przed tym, że jej narzeczony z pewnością podjąłby taką samą decyzję.

Również Julia pod naciskiem mamy i przyjaciółki, a także po ogłoszeniu iż tuż przed ślubem dowiedziała się, że Kamil przez lata zdradzał byłą partnerkę, postanowiła nie formalizować związku. Teraz przyszedł czas na konfrontacje. Za nami długo wyczekiwany przez sympatyków miłosnego hitu Netflixa Reunion "Love is Blind: Polska".

Jak się okazuje, odcinek Reunion "Love is Blind: Polska" został nagrany rok od rozpoczęcia miłosnego eksperymentu. W ciągu tego czasu w życiu uczestników wiele się zmieniło. Daria z "Love is Blind: Polska" przeszła spektakularną metamorfozę, pozbywając się swoich długich pukli na rzecz klasycznego boba. To jeszcze nie wszystko. Co dalej z jej relacją z Filipem?

Daria i Filip są razem po "Love is Blind: Polska"? Po Reunion prawda wyszła na jaw

Ku zaskoczeniu widzów, na Reunion "Love is Blind: Polska" zabrakło jednej z part - Marty i Damiana. Choć programowi małżonkowie nie podali powodu swojej absencji, produkcja show opublikowała specjalny materiał z ich udziałem, z którego dowiedzieliśmy, co dalej ze związkiem Marty i Damiana z "Love is Blind: Polska" , którzy wciąż pozostają szczęśliwym małżeństwem.

A jak to wygląda u drugiej pary "Love is Blind: Polska", która w finale powiedziała sobie "tak" na ślubnym kobiercu? Takie pytanie przez ostatnie dni wciąż zadawali sobie widzowie Netflixa doszukując się w mediach społecznościowych Darii i Filipa przesłanek świadczących o tym, jak potoczyły się ich dalsze losy.

Jak dowiedzieliśmy się w Reunion "Love is Blind: Polska", Daria i Filip wciąż są małżeństwem.

Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" wciąż są małżeństwem. Tak wygląda teraz ich związek

W finale Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" wzięli ślub, zapewniając się o dozgonnej miłości. Teraz, rok od tych wydarzeń para zdradziła, jak wyglądał ich ostatni wspólny rok.

Filip od razu przeprowadził się do mnie, więc to nie było tak, że czekaliśmy, tylko z hotelu po ślubie powoli zaczął przenosić do mnie rzeczy, więc musieliśmy się dotrzeć, chociaż już wcześniej w eksperymencie mieszkaliśmy już razem (...) Udało nam się zwiedzić cztery kraje razem, więc to podróżowanie. Przez ten ostatni rok uważamy, że to jest całkiem fajny wynik - wyznała Daria z ''Love is Blind: Polska''.

Choć w trakcie eksperymentu rodzina Filipa pozostawała sceptyczna co do jego udziału w show, okazało się, że po zakończeniu programu Daria poznała najbliższych swojego ukochanego męża.

Cała moja rodzina ją polubiła, szwagierka chyba szczególnie, która też jest Daria, także gdyby Daria nie miła podwójnego nazwiska, to byłyby dwie Darie Lentz - śmiał się Filip z ''Love is Blind: Polska''.

Gratulujemy!

Zobacz także:

Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" wciąż są małżeństwem, Fot. Netflix