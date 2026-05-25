Takiego Reunion "Love is Blind: Polska" nikt się nie spodziewał. Najpierw na kanapach zabrakło Marty i Damiana, którzy w finale eksperymentu powiedzieli sobie "tak", wstępując w związek małżeński, jednak to nie wszystko. Pomiędzy uczestnikami nie zabrakło kąśliwych docinków, wymownych gestów, a także ujawnienia dotąd skrywanych sekretów. Jak się okazało, niedługo po zakończeniu związku z Jackiem, Julita odnalazła bratnią duszę. By tego było mało, para już jest gotowa na ślub. Julita z "Love is Blind: Polska" pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym.

Niezręczne wyznania i oskarżenia podczas Reunion "Love is Blind: Polska"

Za nami długo wyczekiwany odcinek specjalny miłosnego hitu Netflixa. Podczas Reunion dowiedzieliśmy się, czy Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" wciąż są razem, a także jak potoczyły się dalsze losy Marty i Damiana, którzy również w finale społecznego eksperymentu streamingowego giganta powiedzieli sobie "tak" na ślubnym kobiercu. Choć pary zabrakło w odcinku specjalnym, zakochani potwierdzili radosne wieści. Marta i Damian ujawnili dotąd niepublikowane materiały ze swoim udziałem potwierdzając, że wciąż tworzą szczęśliwe i zgrane małżeństwo.

Jak już wiemy nie wszystkim parom dane było zasmakować w blaskach i cieniach małżeńskiego życia. Zarówno Julia i Kamil, jak i Julita i Jacek rozstali się w dniu ślubu tuż po ogłoszeniu ostatecznej decyzji w towarzystwie gości weselnych. I choć rozstanie Julii i Kamila dla wielu widzów Netflixa było do przewidzenia, to w przypadku Julity i Jacka sprawa nie była do końca aż tak oczywista i w kulminacyjnym momencie wprawiła wszystkich w osłupienie.

Od tych wydarzeń minął już rok, a w niedzielę 24 maja 2026 roku Netflix opublikowała długo wyczekiwany odcinek specjalny z udziałem byłych programowych narzeczonych. Podczas Reunion nie zabrakło konfrontacji Julii i Kamila a także Maliki, Krzysztofa i Kingi. Również Julita i Jacek nie szczędzili sobie gorzkich słów. Co więcej, Jacek z "Love is Blind: Polska" zdradził, o co tak naprawdę pokłócił się z Julitą.

Julita z "Love is Blind: Polska" już jest zaręczona. Powiedziała to wprost o narzeczonym

Już w finale "Love is Blind: Polska" Julita wyznała, że Jacek złamał jej serce. Dziewczyna nie kryła emocji, które ponownie eksplodowały podczas odcinka specjalnego, Reunion. Po tym, jak Jacek ujawnił prawdę o tym, jaka sytuacja na dobre ich poróżniła, Julita zaskoczyła wyznaniem. Okazuje się, że niedługo po tych wydarzeniach, poznała swoją bratnią duszę. Co więcej, już się zaręczyła.

Te pierwsze dni były dla mnie bardzo, bardzo ciężkie, ale odezwały się do mnie osoby właśnie z eksperymentu, nawiązaliśmy kontakt i dzięki temu, że nawiązał się kontakt, pojechałam na Sunrise i tam poznałam swojego przyszłego narzeczonego.... męża - powiedziała Julia z ''Love is Blind: Polska'' chwaląc się pierścionkiem zaręczynowym.

Co więcej podkreśliła, że już za rok para planuje ślub.

To jest taka ekscytacja, ja nie wierzyłam w to, co się dzieje - dodała.

Tak bliscy Julity z "Love is Blind: Polska" zareagowali na jej nowego narzeczonego

Jak wyznała Julita z "Love is Blind: Polska" w swoim narzeczonym zakochała się od pierwszego wejrzenia.

Pojechałam nie oczekując niczego. Pojechałam oczyścić głowę, pobawić się i poznałam miłość mojego życia, taką miłość, o której zawsze marzyłam. (...) To była miłość od pierwszego wejrzenia. Ja kocham słuchać opowieści mojego Konrada, kiedy mnie poznał, kiedy mnie zobaczył. Ja zawszę mówię: ''Miniu, opowiesz, opowiesz jeszcze raz?''. - wyznała Julita z ''Love is Blind: Polska'' podczas Reunion.

Te słowa sprawiły, że Daria nie wytrzymała. Ukochana żona Filipa, postanowiła zrobić to samo, co Julita, gdy Daria i Filip podczas Reunion opowiadali o swoim szczęściu. Julita stroiła wtedy miny i przewracała wciąż oczami, co nie umknęło również uwadze widzów. Później okazało się, dlaczego Daria i Julita z "Love is Blind: Polska" już się nie przyjaźnią. Także Jacek nie szczędził wymownych min w momencie, gdy Julita mówiła, w jakich okolicznościach doszło do zaręczyn.

Zaręczyliśmy się niedawno, nad jeziorem Como we Włoszech, on mi zrobiła taką niespodziankę. Ja mówiłam mu, że bardzo chcę zwiedzić Włochy, zorganizował taką wycieczkę i tam się zaręczyliśmy - ciągnęła Julita.

Mikołaj uwielbia Konrada, mają cudowny taki, wręcz przyjacielski vibe, to jest po prostu piękne. (...) Ja zawsze o tym marzyłam, żeby tak moje życie wyglądało, żeby znaleźć takiego mężczyznę - dodała.

Burza w sieci po Reunion "Love is Blind: Polska". Dostało się też Julicie

Tuż po emisji Reunion "Love is Blind: Polska" w sieci zawrzało. Internauci od razu zaczęli komentować zaręczyny Julity, a także reakcje pozostałych uczestników na jej wyznanie o nowym narzeczonym.

Widzieliście miny Darii i Filipa jak Julita zaczęła opowiadać o tym swoim narzeczonym?? ( ''uwielbiam jak mój Konrad opowiaaada jak się poznaliśmy... mówię mu: Miniu opowiedz mi to jeszcze raz....'') cringe.

Julita tak bardzo chce udowodnić jaka jest teraz szczęśliwa z nowym partnerem i patrzy tak negatywnie na Darię. Oj dziewczyna zrobiła się zimna i zacięta. I sytuacja z Jackiem… nie dziwię się, jego spontanicznej negatywnej reakcji jeśli zrobiła mu krzywdę z premedytacją. - czytamy w komentarzach.

Zobacz także:

Julita z "Love is Blind: Polska" już jest zaręczona. Powiedziała to wprost o narzeczonym, Fot. Netflix

Niezręczne wyznania i oskarżenia podczas Reunion "Love is Blind: Polska", Fot. Netflix