Julita i Jacek z "Love is Blind: Polska" weszli do finału z uśmiechami na twarzach, które mieszały się z wątpliwościami. Podczas gdy tuż przed wejściem na ślubny kobierzec Jacek zalał się łzami, syn Julity przed kamerami nie krył, że wizja ponownego małżeństwa jego mamy nie jest mu zbytnio "na rękę". Ostatecznie pomimo poruszającej przemowy ślubnej, Julita powiedziała "nie" małżeństwu z Jackiem. Teraz w specjalnym odcinku Reunion między byłymi programowymi narzeczonymi doszło do konfrontacji. Julita i Jacek wrócili do tego, co działo się już po wyjściu z kabin, a szczególnie do sytuacji z wyjazdu do Grecji i sporu o granice w relacji.

W finale "Love is Blind: Polska" Julita rzuciła Jacka w dniu ślubu

Finałowa ceremonia od początku zapowiadała, że widzowie Netflixa powinni spodziewać się najbardziej niespodziewanego. Po tym, jak Jacek początkowo zalał się łzami, na ślubnym kobiercu, tuż po przemowie Julity, zacząć nerwowo stękać i podskakiwać, wprawiając weselnych gości w osłupienie. Właśnie wtedy nastąpił zwrot, zamiast ślubnego "tak" pojawiła się odmowa, a Julita z "Love is Blind: Polska" rzuciła Jacka na ślubnym kobiercu.

Po wszystkim Jacek mówił, że para "rozjechała się" na kluczowych płaszczyznach i że on sam także nie zdecydowałby się na małżeństwo. W tej wersji ich relacja nie była jednym wielkim konfliktem, raczej serią rozmów i zgrzytów, które nie złożyły się na poczucie bezpieczeństwa potrzebne, by iść dalej wspólnie przez życie.

Teraz, rok od tych wydarzeń, byli programowi narzeczeni spotkali się podczas odcinka specjalnego Reunion "Love is Blind: Polska", gdzie zasiadając tuż obok Darii i Filipa, Maliki i Krzyśka oraz Julii i Kamila zdradzili, jak potoczyły się ich dalsze losy po programie. Co więcej, wyznali też, co tak naprawdę powiedział w Grecji Jacek, doprowadzając Julitę do łez i gorzkich słów o przekroczeniu wszelkich granic.

Wielka konfrontacja za nami. W Reunion "Love is Blind: Polska" Julita i Jacek wszystko sobie wygarnęli

Podczas kabin Julita i Jacek pozostawali w miłosnym "czworokącie" z Darią i Filipem. Ostatecznie jednak Jacek oświadczył się Julicie, a Filip Darii, a obie pary spotkały się podczas podróży przedślubnej w Grecji, gdzie starały się przedstawiać swoje związki w samych superlatywach. Niestety, pomimo robienia dobrej miny do kamer, sytuacja pomiędzy Julitą i Jackiem wcale nie była "tak kolorowa", jak mogłoby się wydawać.

Podczas jednego z wieczorów spędzanych w Grecji, Jacek z "Love is Blind: Polska" doprowadził Julitę do łez. Julita później gorzko mówiła, że jej granice w programie zostały mocno przekroczone, jednak nie zdradziła, o co dokładnie pokłóciła się z Jackiem. Teraz podczas Reunion maski opadły, a prawda wyszła na jaw.

Jacek cały czas, kiedy ten eksperyment trwał, jeśli nawet zrobił coś nie tak jak powinien albo coś przekraczającego granice, nie widział tego. Zganiał, że to ja byłam przyczyną, że ja coś sprowokowałam. Ja miałam wszystko akceptować. (...) Ja przez to czułam, że to jest ciągle moja wina i zastanawiałam się, co ze mną jest nie tak - mówiła gorzko Julita podczas Reunion ''Love is Blind: Polska''.

O co tak naprawdę pokłócili się Julita i Jacek z "Love is Blind: Polska"? Jacek przerwał milczenie

Jak wyznał Jacek podczas Reunion, od czasu pamiętnego zerwania podczas ślubu, wraz Julitą nie mieli ze sobą kontaktu. Uczestnik "Love is Blind: Polska" dodał, że nie do końca zgadza się z wypowiedzią byłej narzeczonej. Dodał też, że to on czuł się niezrozumiały przez programową wybrankę.

Widziałem, że Julita się stara, oboje się staraliśmy, ale chyba to już było mam wrażenie za późno. No i po prostu to nie było to, czego szukałem - wyznał Jacek z ''Love is Blind: Polska''.

Jacek zdradził też, co tak naprawdę poróżniło ich podczas podróży przedślubnej w Grecji.

Siedzieliśmy przed brunchem we trójkę - ja, Julita i jeszcze jedna dziewczyna, której dałem w prezencie nausznicę, kolczyk. I zapytałem, czy dobrze ją założyła, bo jak się źle założy, to jest bardzo bolesna (...) i mówię, że ja tak kiedyś miałem, straszny ból. I jak skończyłem to mówić, Julita się nachyliła, patrząc mi w oczy i mnie ścisnęła za tą nausznicę. I ze mnie wypadło ''s..a'' i powiedziałem ''czemu to k...a zrobiłaś''. (...) Nie jestem dumny z tego, co powiedziałem. Nie było w tym nic dobrego, biorę na klatę, że padły słowa, które nie powinny paść - wyznał Jacek z ''Love is Blind: Polska''.

Konfrontacja i ostra wymiana zdań Julity i Jacka w Reunion "Love is Blind: Polska", Fot. Netflix