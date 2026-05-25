Oczekiwania widzów Netflixa były proste: najpierw randki w kabinach, potem oświadczyny w ciemno, poznanie się, podróż przedślubna, zamieszkanie razem, a w końcu ślub. Jak już jednak wiemy, w przypadku Maliki i Krzysztofa od początku ich relacja nie należała do najłatwiejszych, a fascynacja chłopaka Kingą, zakończyła się zdradą jeszcze w trakcie trwania miłosnego eksperymentu. Od tego czasu minął już niemal rok, a w minioną niedzielę, 24 maja 2026 roku, Netflix wyemitował odcinek specjalny show. Podczas Reunion "Love is Blind: Polska" doszło do konfrontacji Maliki z Krzyśkiem. Nagle do studia wparowała Kinga, a prawda o jej romansie z Krzysztofem wyszła na jaw. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie zaskakujące wyznanie Maliki. Okazuje się, że pomimo zdrady narzeczonego, dziewczyna starała się uratować ten związek.

Szokujące sceny w Reunion "Love is Blind: Polska". Prawda o romansie Kingi i Krzysztofa wyszła na jaw

Jedno trzeba przyznać, widzowie Netflixa oglądając polską edycję "Love is Blind" nie mogli narzekać na nudę. Za nami dwa spektakularne śluby - Darii i Filipa oraz Marty i Damiana - a także dwa huczne rozstania na ślubnym kobiercu, gdzie Julita i Julia porzuciły swoich programowych narzeczonych w wielkim finale serii. By tego było mało, byliśmy świadkami zdrady Krzysztofa, który będąc w związku z Maliką nawiązał romans z inną uczestniczką show, Kindą, z którą ochoczo randkował wcześniej na etapie kabin.

Niespełna rok od tych wydarzeń uczestnicy spotkali się podczas odcinka specjalnego - Reunion - gdzie maski opasły, a dawne waśni powróciły i to ze zdwojoną siłą. Ku zaskoczeniu wszystkich Kamil, były programowy narzeczony Julii, ujawnił kulisy romansu Kingi i Krzysztofa z "Love is Blind: Polska" wyznając, że to właśnie Kinga zabiegała o kontakt z Krzyśkiem, gdy ten był w związku z Maliką. Co więcej dziewczyna miała wypisywać do jego znajomych, dopytując, gdzie w danym momencie znajduje się uczestnik miłosnego hitu Netflixa, by doszło między nimi do "przypadkowego" spotkania.

Malika z "Love is Blind: Polska" zabrała głos ws. Krzysztofa. Tak starała się ratować związek po jego zdradzie

Podczas Reunion nie zabrakło wiele gorzkich słów, wzajemnych oskarżeń oraz zaskakujących wyznań. Podczas gdy Julita z "Love is Blind: Polska" po rozstaniu z Jackiem zaręczyła się, chwaląc się w odcinku specjalnym show pierścionkiem zaręczynowym i mówiąc, jak bardzo kocha swojego "Minia", prosząc go przy tym, by wiąż opowiadał jej o ich pierwszym spotkaniu, Malika także zaskoczyła wyznaniem.

Nie chcę komentować tego. Zawsze starałam się traktować wszystkich z szacunkiem i nie chcę zejść poniżej szacunku do siebie. A w tamtej sytuacji zabrakło szczerości, uczciwości, szacunku i może odwagi. Uważam, że ludzie czasami popełniają błędy - przyznała w Reunion Malika z ''Love is Blind: Polska''.

Po tym, jak oburzona Kinga opuściła studio, gdy na jaw wyszło jak naprawdę wyglądało jej spotkanie z Krzyśkiem, była narzeczona chłopaka przerwała milczenie. W obecności kamer, prowadzących "Love is Blind: Polska" oraz uczestników programu , Malika przyznała, że pomimo zdrady Krzyśka, chciała uratować ich związek. Co więcej, po zakończeniu nagrań do show para spotkała się, a dziewczyna odwiedziła rodzinę Krzysztofa na północy Polski.

Stwierdziliśmy, że chcemy dać szansę, poznać się tak w normalnych warunkach, poznać się bez kamer. Krzyś zaprosił mnie do siebie na północ Polski, poznałam fajną rodzinę Krzysia, a ma kochanych, po prostu kochanych rodziców. Naprawdę fajną rodzinę ma. Mieszkam w Polsce od dziesięciu lat, a miałam pierwszy raz w życiu polski obiad taki w rodzinie - zdradziła Malika.

To było miłe, pokazać trochę Polski, poznać Malikę tak już bez stresu, bez kamer, ale chyba umocniło nas to chyba w takim przekonaniu, że z tego może być np. duże wsparcie i przyjaźń może, - dodał Krzysztof.

Reakcja widzów była natychmiastowa.

Krzysiek i Malika - dobrze, że nie ma między nimi kwasu, fajnie, że to wyjaśnili, Krzysiek wie że zawalił no i teraz zbiera żniwa.

Jak dla mnie, z par którym nie wyszło, najlepiej pokazała się Malika. Dała szansę na poznanie się poza kamerami, które Ją bardzo krępowały. Może finalnie nie udało Jej się związać z Krzysztofem, ale notowania wzrosły - czytamy w komentarzach.

Zobacz także:

Tak Malika i Krzysztof z "Love is Blind: Polska" ratowali związek po jego zdradzie, Fot. Netflix