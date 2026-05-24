Za nami wielki finał "Love is Blind: Polska", w którym dwie pary - Daria i Filip oraz Marta i Damian - wstąpiły w związki małżeńskie pod koniec społecznego eksperymentu Netflixa. Podczas gdy ci pierwsi zasiedli na kanapie podczas Reunion show, w odcinku specjalnym programu zabrakło Marty i Damiana. Jak się tłumaczą?

Marta i Damian nie pojawili się na Reunion "Love is Blind: Polska"

Tuż po tym, jak Netflix opublikował zwiastun odcinka specjalnego, fani zwrócili uwagę na montaż Reunion "Love is Blind: Polska". Podczas nagrania promującego materiał, zabrakło jednej z par, która w społecznym eksperymencie powiedziała sobie "tak" na ślubnym kobiercu. W sieci zawrzało, a fani show wciąż zadawali sobie pytanie, co dalej z relacją Marty i Damiana z "Love is Blind: Polska".

Za nami Reunion, w którym Malika i Krzysztof, Julita i Jacek, Julia i Kamil oraz Daria i Filip stanęli ze sobą twarzą w twarz, by skonfrontować dawne waśnie, wyjaśnić konflikty i ujawnić, co tak naprawdę wydarzyło się w trakcie nagrywania "Love is Blind: Polska".

Co dalej ze związkiem Marty i Damiana z "Love is Blind: Polska"?

Choć podczas Reunion "Love is Blind: Polska" w studio zabrakło Marty i Damiana, produkcja opublikowała specjalny materiał z udziałem pary, ukazujący, jak programowi małżonkowie spędzili ostatni rok - bo właśnie tyle minęło od czasu nagrywania randek z kabin do wielkiego spotkania uczestników podczas Reunion.

Jak się okazuje, Marta i Damian z "Love is Blind: Polska" pozostają w związku, tak jak podejrzewali widzowie. Jak zdradzili w materiale główni zainteresowani, dwa tygodnie po finale show, Marta i Damian zamieszkali razem, tworząc szczęśliwą rodzinę i wspólnie wychowując swoje psy.

Dowcip Marty się wyostrzył - żartowała Zofia Zborowska-Wrona.

A Damiana stępił - dodał Andrzej Wrona.

Warto wspomnieć o tym, że tuż po publikacji odcinków z kabin, na Damiana z "Love is Blind: Polska" spadła fala krytyki, a wszystko przez jego cięte żarty. Okazuje się jednak, że Marta jak była, tak wciąż jest amatorką czarnego humoru swojego ukochanego.

