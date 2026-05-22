Jak potoczyły się losy Marty i Damiana po "Love is blind: Polska"? Nie jest tajemnicą, że uczestnicy powiedzieli sobie "tak" podczas programowych ślubów. Jednak czy ich relacja przetrwała próbę czasu? Jedna z fanek postanowiła zadać pytanie wprost. To, co odpowiedział Damian zaskoczyło nie tylko internautów.

"Love is blind": Widzowie zastanawiają się co u Marty i Damiana

Za nami 10. odcinków polskiej wersji "Love is blind". Już 24 maja 2026 roku na Netflixie pojawi się tzw. "reunion", czyli specjalny odcinek, podczas którego spotkają się uczestnicy sezonu. Zdradzą, jak potoczyły się ich losy po ślubach, a także wyjaśnią sobie to, co pozostało niewyjaśnione. Widzowie wciąż zastanawiają się, co Jacek powiedział Julicie w "Love is blind", że uznała to za przekroczenie granic, a ostatecznie powiedziała "nie" podczas ślubów. Jak zakończy się konfrontacja Maliki i Krzysztofa, gdzie miał miejsce wątek zdrady, oraz co będzie miała do powiedzenia Kinga.

W zwiastunie "Love is blind: Polska" reunion zabrakło jednak Marty i Damiana. Chociaż pokazano ich prywatnie nagrane materiały, to widzowie od razu zwrócili uwagę na ich nieobecność w studiu. Czym była spowodowana? W sieci pojawia się mnóstwo domysłów, dlaczego uwielbiana para nie stawiła się przed kamerami. W dodatku jeszcze kilka dni temu nic by nie wskazywało na to, że miałoby się między nimi coś zepsuć. Sama Marta w mediach społecznościowych o relacji z Damianem pisała: "Dla mnie nasza historia była dużo bardziej romantyczna. Zabrakło wielu scen i wątków".

"Love is blind: Polska": Czy Marta i Damian są razem?

Zainteresowanie tym, jak potoczyły się losy Marty i Damiana po "Love is blind: Polska" nie słabnie. Jedna z fanek zapytała wprost:

Ale jesteście nadal z Martą czy rozwodnik?

Damian od razu odpowiedział na pytanie, jednak nie takie odpowiedzi spodziewali się wszyscy:

Jestem z Krzysztofem

Krzysztof z "Love is blind" od razu podchwycił żart programowego kolegi i dopytał zdziwiony:

Jesteśmy razem?

Na to, jak faktycznie potoczyły się losy uczestników, oraz czy Damian i Marta z "Love is blind" wciąż są parą trzeba poczekać do 24 maja.

