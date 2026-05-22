Za nami finał pierwszej polskiej edycji "Love is Blind", w której poznaliśmy między innymi Martę i Damiana. Między tą dwójką szybko pojawiła się chemia, a widzowie mogli śledzić ich codzienność, w tym wspólne chwile spędzane w mieszkaniu Marty. Cztery kąty uczestniczki randkowego show robią duże wrażenie.

Marta i Damian podbili serca widzów "Love is Blind"

Marta i Damian byli jedną z par, które widzowie poznali w pierwszej polskiej edycji "Love is Blind". Ich relacja zaczęła się w kapsułach, gdzie szybko złapali wspólny język, a z czasem przerodziła się w bliższą więź i decyzję o kontynuowaniu znajomości poza eksperymentem. W programie mogliśmy obserwować, jak stopniowo uczą się codziennego życia i budowania relacji w zupełnie nowych warunkach. W końcu Marta i Damian stanęli przed ołtarzem, wciąż jednak nie wiemy czy nadal kontynuują małżeństwo.

Dużą część ich historii stanowiły wspólne chwile spędzane w mieszkaniu Marty, które stało się jednym z ważniejszych miejsc w ich telewizyjnej opowieści. Widzowie z zainteresowaniem śledzili ich codzienność, rozmowy i pierwsze wspólne rytuały, które miały pokazać, czy uczucie z kapsuł przetrwa rzeczywistość.

Tak wygląda mieszkanie Marty z "Love is Blind"

Mieszkanie Marty z "Love is Blind" urządzone jest w nowoczesnym, jasnym stylu, jednak to dodatki nadają mu wyjątkowego charakteru i sprawiają, że wnętrze nie wydaje się chłodne ani minimalistyczne. Centralnym punktem przestrzeni jest przyciągający wzrok neon z napisem "PS Kocham Cię", który dodaje mieszkaniu romantycznego i bardzo osobistego klimatu.

We wnętrzu nie brakuje także dzieł sztuki, obrazów, pamiątkowych zdjęć oraz dekoracji przywiezionych z podróży, które nadają całości indywidualnego charakteru. W mieszkaniu Marty znajdziemy również mnóstwo ożywiających wnętrza roślin. Dzięki takim detalom mieszkanie sprawia wrażenie przytulnego i pełnego wspomnień, a jednocześnie pozostaje spójne z nowoczesną estetyką. Co ciekawe, jeden z pokoi Marta przeznaczyła na swój... salon kosmetyczny!

Tak wygląda mieszkanie Marty z "Love is Blind" fot. Netflix

