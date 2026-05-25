Julia z "Love is Blind" zabrała głos po ostatnim odcinku pierwszej serii programu, reagując między innymi na ogrom negatywnych komentarzy telewidzów dotyczących mamy uczestniczki. Odkryła kulisy show i nie ukrywała też swoich najszczerszych emocji.

Po emisji finału i reunion w polskiej edycji "Love is Blind" widzowie szczególnie mocno oceniali zachowanie mamy Julii. W komentarzach zarzucano kobiecie m.in. dystans wobec Kamila podczas spotkań rodzinnych, chłód w scenach około związkowych i oklaski, gdy przed ołtarzem padło ślubne "nie" ze strony Julii.

Julia postanowiła stanąć mocno po stronie rodziny. W trakcie transmisji na TikToku tuż po premierze ostatniego odcinka "Love is Blind" zdradziła kulisy show i to, czego kamery nie pokazały w kontekście jej relacji z Kamilem.

No nie jest to miłe, ale jak ktoś wam ciśnie po rodzinie, cała Polska, to mi serce się łamie, serce po prostu mi pęka zaczęła temat Julia.

W kolejnych zdaniach wyjawiła, że dzwoniła do mamy w trakcie programu i opowiadała jej o negatywnym zachowaniu Kamila wobec niej, które nie zostało pokazane w programie. To dlatego w późniejszym czasie miała pojawić się niechęć mamy Julii do uczestnika programu.

Jak Kamil na mnie krzyczał w Grecji, opowiedziałam to mamie. I mojej mamie serce pękało, no bo, która matka by chciała, żeby jakiś mężczyzna krzyczał na jej córkę? Ja dostawałam ataków paniki, stanów lękowych. Kamil wychodził. Ja dzwoniłam do mamy i do przyjaciółek. Płakałam wyznała Julia z 'Love is Blind'.

W jej wersji chłód mamy nie wynikał z chęci kontroli, tylko ze strachu i troski, podsycanych telefonami, które odbierała, gdy córka była w emocjonalnym dołku.

Julia wytłumaczyła też falę komentarzy po finałowej scenie z jej ślubu z Kamilem. Kiedy ta powiedziała "nie" w kluczowym momencie, kamery pokazały uśmiechającą się zaraz po tym mamę oraz klaszczących członków jej rodziny. Według uczestniczki tak złowrogi obraz, który został ostro oceniony przez internautów, był zmanipulowany przez montaż.

Będę murem stała za rodziną, bo ja wiem też, jak Kamila rodzina się zachowała, a tylko moja rodzina została po prostu tutaj zjechana, zmieszana z błotem, a tak to nie wyglądało. Ale ja już ten temat rodziny chcę skończyć, bo no tak jak mówiłam, ja jestem nauczona, że na rodzinę się nie najeżdża podsumowała Julia z 'Love is Blind'.

Choć Julia szczerze przedstawiła swoje spojrzenie na całą sytuację w programie, relację z Kamilem, swoją mamą, a także ostre reakcje oglądających program, większość internautów w komentarzach pozostała nieugiętych.

Mama została przedstawiona prawdziwie. Jak baba Jaga.

Może kiedyś (Julia przyp. red.) otworzy oczy czytamy w komentarzach.

Julia z "Love is Blind" o relacji z byłym partnerem

W dalszych słowach Julia opowiedziała też o swoich doświadczeniach z byłym partnerem. W jej poprzednim związku miała ukrywać przed rodziną złe zachowania mężczyzny wobec niej do ostatniej chwili, co jej rodzina bardzo mocno przeżyła. Właśnie dlatego w przypadku Kamila bliscy Julii mieli wykazywać tak dużą niepewność wobec nowego mężczyzny w życiu Julii.

Mama myślała, że on (były partner przyp. red.) mnie tak super traktuje, że jest tak ekstra i moja rodzina tak też go przyjęła. I ja się nauczyła, że nigdy już nie będę zatajać nic przed rodziną. Że ja już sobie nie pozwolę, żeby ktoś na mnie krzyczał, ale pozwoliła sobie.

Warto zaznaczyć, że partner Julii z programu równie mocno przeżył całą sytuację. Kamil z "Love is Blind" ze łzami w oczach odniósł się do zdrady.

"Love is Blind: Polska": Julia przerywa milczenie po finale