Pierwsza polska edycja "Love is Blind" przyniosła więcej emocji, niż ktokolwiek się spodziewał. Dwie pary powiedziały sobie "tak" podczas ślubu, a kolejne dwie rozstały się przed ołtarzem w cieniu niemałych afer. W minioną niedzielę zobaczyliśmy konfrontacje wszystkich uczestników, którzy po niemal roku wrócili do dawnych spraw. Największe emocje wzbudziła dyskusja Julity i Jacka. Ten już następnego dnia opublikował w sieci wymowne nagranie.

Co Jacek z "Love is Blind" powiedział Julicie w Grecji?

Reunion "Love is Blind: Polska" ponownie rozpaliło emocje wokół Jacka i Julity. W specjalnym odcinku uczestnicy wrócili do głośnego incydentu z wyjazdu do Grecji i do słów, które miały paść poza kamerami. Jacek przyznał, że żałuje swojej reakcji, a Julita ucięła temat w sposób, który tylko wzmocnił napięcie w studiu.

Według jego relacji wszystko zaczęło się "przed brunchem", gdy siedzieli we trójkę: on, Julita i jeszcze jedna dziewczyna. Wspomniał, że tej osobie wcześniej podarował nausznicę i zwrócił uwagę, czy biżuteria jest dobrze założona. I tu, w jego opowieści, nastąpił zwrot akcji: Julita miała nachylić się, spojrzeć mu w oczy i ścisnąć go za tę nausznicę. Jacek przekonywał, że właśnie ten moment wywołał u niego gwałtowny wybuch emocji, po którym padły wyjątkowo ostre, wulgarne słowa.

Jacek przytoczył kilka słów, które miały paść w kierunku Julity, ale ta szybko podkreśliła, że ten nie powiedział wszystkiego. Oboje jednak nie chcieli szerzej pochylać się nad tematem i pozostawili go bez wyraźnego zakończenia. Jednocześnie Julita nie kryła żalu wobec Jacka i wielokrotnie zaznaczała, że stara się o wszystkim zapomnieć.

Jacek z "Love is Blind" przerywa milczenie po Reunion

Po emisji Reunion "Love is Blind", atmosfera wokół Julity i Jacka tylko zgęstniała. Ten najwyraźniej nie zamierzał trzymać dłużej odbiorców w niepewności i szybko dał znać, że mimo głośnej afery, świetnie sobie radzi.

Opublikował na Instagramie krótki filmik z jachtu, na którym się wylegiwał, a na nim przeczytać możemy:

''Jacek, jak się czujesz po tym wszystkim? Dajesz radę?''. Tymczasem ja

Jacek postanowił też wprost podziękować internautom:

Jakoś leci. Dzięki za wsparcie. Au!!

Zobacz także: Po zdradzie, Malika z "Love is Blind: Polska" chciała ratować związek. Wygadała się ws. Krzysztofa

Jak naprawdę spotkali się Kinga i Krzysztof z "Love is Blind: Polska"? Kulisy zdrady wyszły na jaw