W "Love is Blind: Polska" Julita i Daria przedstawiały się jako najlepsze przyjaciółki, jednak okazuje się, że po zakończeniu show ich kontakt się urwał. Co zadziało się pomiędzy uczestniczkami miłosnego hitu Netflixa. Podczas Reunion Julita się wygadała.

Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" zdradzili, jak wygląda ich relacja. Reakcja Julity szokująca

Reunion "Love is Blind: Polska" za nami, jednak takiej konfrontacji nikt się nie spodziewał. Podczas gdy Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" zdradzili, czy są parą po programie, podsumowując ostatnie miesiące, Julita nie ryła swoich emocji.

Była programowa narzeczona Jacka, która w kabinach przez długi czas wahała się między Filipem a Jackiej, to przewracała oczami, to znów robiła miny, gdy podczas Reunion Daria i Filip dzielili się swoim szczęściem.

Julita .... trochę za dużo księżniczkowania.

Julita bardzo obrażona, wręcz niesmaczne te oskarżanie innych o całe zło świata. Problemów w sobie nie widzi żadnych, Daria zła, bo przyjaźń się nie udała, Jacek zły, bo związek padł. Nie da się jej oglądać. Filip i Daria, bardzo gratuluję, dbajcie o to co wspólnie zbudowaliście - piszą fani ''Love is Blind: Polska''.

Julita z "Love is Blind: Polska" gorzko podsumowała przyjaźń z Darią

Podczas Reunion "Love is Blind: Polska" produkcja miłosnego hitu Netflixa pokazała początki związku Julity i Jacka i ich miłosnego "czworokątu" z Darią i Filipem. I choć przyjaźń Jacka i Filipa przetrwała po show, Julita podczas Reunion zdradziła wprost, że nie utrzymuje kontaktu z Darią, którą wcześniej nazywała najlepszą przyjaciółką.

Nasza przyjaźń nie przetrwała, ale jak najbardziej szanuję i uwielbiam nadal Darię, bardzo jej kibicuję. Ciężko mi się oglądało to. Z całego eksperymentu najbardziej właśnie szkoda mi tej relacji. (...) Jeśli czuję się gdzieś niechciana, usuwam się w kąt, staram się do samego końca, ale jeśli czuję gdzieś, że nie jestem potrzebna, przychodzi moment, że się poddaję, tak też się stało. - wyznała Julita.

Mi też jest przykro, że to nie przetrwało. Jestem osobą, która jest bardzo otwarta ze swoimi emocjami, chcę wszystko przegadywać, a czasami tutaj próbowałam się przebić, nie umiałam, nie potrafiłam do końca czegoś wyjaśnić i powoli pojawił się ten dystans. - tłumaczyła Daria.

Jak przyznała Daria, powodem było także zamknięcie się Julity i fakt, że w życiu poza programem dziewczyna stara się otaczać pozytywnie nastawionymi osobami, które dobrze reagują na jej emocjonalność.

Nie uważam, że byłam zamknięta. Ja przez ten eksperyment też naprawdę dużo zyskałam. I może się trochę wolniej otwierałam, ale nie sądzę, żebym była aż tak zamknięta na Darię, na jej emocje. Nie wiem, to troszkę boli. Do końca się z tym nie zgadzam, ale Daria ma do tego prawo, może tak czuła - tłumaczyła się Julita.

Podczas Reunion doszło też do konfrontacji byłej przyjaciółki Darii i jej narzeczonego. Na jaw wyszło, o co tak naprawdę pokłócili się Julita i Jacek z "Love is Blind: Polska".

Julita z "Love is Blind: Polska" gorzko podsumowała przyjaźń z Darią, Fot. Netflix