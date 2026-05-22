Odcinek specjalny po finale pierwszej polskiej edycji "Love is blind" trafi na Netflix w niedzielę 24 maja o 19:00 i będzie dostępny wyłącznie na platformie. To właśnie tam wrócą osoby, które widzowie poznali w eksperymencie, gdzie emocje miały wyprzedzić wygląd i pierwsze wrażenie. Reunion poprowadzą Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona. Ten duet ma spiąć w całość historię sezonu, a przede wszystkim domknąć to, co po finale nadal budzi największą ciekawość: co zostało z relacji, gdy kamery przestały towarzyszyć uczestnikom na co dzień. Widzowie jednak zauważyli, że nie wszystkich pokazano w zwiastunie.

Za nami "Love is blind: Polska"

W odcinku ślubnym "Love is blind", który miał premierę 20 maja, przed decyzją stanęły cztery pary: Filip i Daria, Damian i Marta, Jacek i Julita oraz Kamil „Uno” i Julia. Dwie historie zakończyły się ślubem: małżeństwem zostali Filip i Daria oraz Damian i Marta. Dwie pozostałe pary nie zdecydowały się na powiedzenie "tak": finał przyniósł rozstania Jacka i Julity oraz Kamila „Uno” i Julii.

"Love is blind: Polska" reunion. Zwiastun obiecuje konfrontacje

W zapowiedzi widać m.in. Julitę, Julię, Malikę, Darię, Jacka, Krzysztofa i Kamila. Sama obecność tych osób jasno sygnalizuje, że rozmowa nie zatrzyma się na suchym „co u was słychać”, tylko pójdzie w kierunku tego, na co po finale wszyscy czekają: wyjaśnień i odpowiedzi na pytania, których nie dało się zadać w emocjach ceremonii.

Wśród wątków, które mają wybrzmieć w reunion, pojawia się też temat tego, co Jacek powiedział do Julity i co mocno ich poróżniło. To jedna z tych sytuacji, po których widzowie zwykle czują niedosyt: wiadomo, że coś pękło, ale dopiero rozmowa po czasie ma szansę odsłonić, dlaczego poszło aż tak ostro.

Reunion ma być nie tylko powrotem do najbardziej pamiętnych momentów, ale też sprawdzeniem, co wydarzyło się po zakończeniu zdjęć. W przypadku formatów randkowych to właśnie ten etap najbardziej weryfikuje deklaracje: bez scenariusza dnia, bez presji kolejnych zadań i bez kamer, które pilnują tempa.

"Love is blind: Polska" reunion. Co z Martą i Damianem?

Widzowie jednak od razu zauważyli, że w gorącym zwiastunie "Love is blind: Polska" reunion brakuje jednaj z najbardziej lubianych par tego sezonu. Nie pokazano Marty oraz Damiana, co szybko wywołało spekulacje wśród komentujących:

A gdzie Marta i Damian?

W montażu w studio brakuje jednej pary...przypadek? Nie sądzę!

Czy w finałowym odcinku na dobre kończącym sezon widzów będzie czekać jakaś niespodzianka? Czy Marta i Damian ostatecznie pojawili się w studiu? Na to będziemy musieli poczekać do 24 maja i emisji odcinka "Love is blind: Polska" reunion.

