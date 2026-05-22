Za nami pełen emocji trzeci sezon programu "Królowa przetrwania", który dostarczył widzom wielu niezapomnianych momentów. Duże zainteresowanie show przełożyło się również na bardzo dobre wyniki oglądalności, z których stacja TVN może być zadowolona. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że widzowie doczekają się kolejnej edycji programu.

Ogromne emocje w "Królowej przetrwania"

Trzeci sezon "Królowej przetrwania" od początku wzbudzał ogromne emocje wśród widzów. W programie pojawiły się między innymi Dominika Tajner, Ilona Felicjańska, Agnieszka Grzelak, Nicol Pniewska, Maja Rutkowski czy Izabela Macudzińska-Borowiak, a uczestniczki wielokrotnie wywoływały burzliwe dyskusje w sieci. Widzowie komentowali zarówno napięcia i konflikty między bohaterkami, jak i wymagające zadania, z którymi musiały mierzyć się na Sri Lance.

Finał trzeciej edycji dostarczył wielu wrażeń, a walka o zwycięstwo trwała do samego końca. Ostatecznie program wygrała Dominika Rybak, zdobywając główną nagrodę i tytuł "Królowej przetrwania". Jej wygrana była szeroko komentowana przez internautów, a sam sezon okazał się jedną z najgłośniejszych odsłon reality show TVN.

"Królowa przetrwania" - będzie kolejny sezon?

Wielu widzów zastanawiało się, czy "Królowa przetrwania" doczeka się kolejnej edycji. Wszystko wskazuje na to, że reality show powróci na antenę. Jak podaje "Presserwis", powstanie czwarty sezon programu. Trzecia odsłona, prowadzona przez Małgorzatę Rozenek-Majdan, cieszyła się bardzo dobrą oglądalnością - średnio śledziło ją 687 tys. widzów. Największą widownię zgromadził odcinek z 18 marca, który obejrzało 807 tys. osób.

Program emitowany był w TVN w środy o 21:30, od 4 marca do 20 maja. Stacja osiągnęła 6,62 proc. udziału w rynku w grupie 4+, 10,05 proc. w grupie 20-54 oraz 9,11 proc. w grupie 16-59. TVN poprawił także swoje wyniki rok do roku, a "Królowa przetrwania" okazała się wyraźnie popularniejsza niż wcześniejsze sezony emitowane w TVN7. Szczegóły dotyczące czwartej edycji nie zostały jeszcze ujawnione.

