Historia Julity i Jacka była jedną z najgłośniejszych relacji w pierwszej edycji "Love is Blind: Polska". Widzowie z zapartym tchem śledzili rozwój ich uczucia, jednak finał programu przyniósł spore zaskoczenie. Teraz uczestniczka randkowego show ponownie zabrała głos i zapowiedziała, że zdradzi fanom więcej szczegółów podczas transmisji na żywo.

Relacja Julity i Jacka w "Love is Blind" od początku budziła emocje

"Love is Blind: Polska" to dla Julity był bardzo emocjonalny i trudny eksperyment. Uczestniczka od początku wyróżniała się spokojem i dużą ostrożnością w budowaniu relacji. W programie otwarcie mówiła o swoich wcześniejszych doświadczeniach i wieloletnim związku, który mocno ją zranił oraz wpłynął na jej podejście do miłości. W kapsułach nawiązała bliską więź z Jackiem, z którym ostatecznie się zaręczyła. Choć między nimi pojawiało się uczucie, widzowie szybko zauważyli, że para mierzy się także z problemami komunikacyjnymi i różnicami charakterów.

W finale programu Julita i Jacek stanęli razem przed ołtarzem, jednak ich historia nie zakończyła się szczęśliwie. Julita powiedziała „nie”, tłumacząc później, że w pewnym momencie zabrakło jej poczucia bliskości i zaangażowania ze strony partnera. Ich ślubna scena była jedną z najbardziej emocjonujących w całym finale, a decyzja uczestniczki mocno zaskoczyła widzów. Po emisji ostatniego odcinka Julita zabrała głos w mediach społecznościowych, podkreślając, że podjęła decyzję zgodną ze sobą i swoimi uczuciami.

Julita przerwała milczenie po finale "Love is Blind"

Teraz Julita ponownie postanowiła zwrócić się do swoich obserwatorów w mediach społecznościowych. Krótko po finale uczestniczka randkowego show opublikowała na Instagramie wpis, w którym zapowiedziała transmisję na żywo. Jak zdradziła, podczas spotkania zamierza odpowiedzieć na pytania fanów i rozwiać pojawiające się wątpliwości dotyczące programu oraz jej relacji.

W związku z tym, że jest dużo pytań i niejasności odnośnie moich ostatnich słów, które padły na końcu odcinka ze ślubami, zdecydowałam, że muszę to wyjaśnić, więc postaram się w poniedziałek zrobić live’a zapowiedziała.

