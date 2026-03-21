"Hotel Paradise" od 12. budzi wiele skrajnych emocji zarówno wśród uczestników jak i widzów formatu. Za nami pierwsza poważna awantura w rajskim hotelu, oskarżenia o spisek i manipulacje, a także czułe wyznania i wymowne gesty. Ku zaskoczeniu wielu, pomimo wcześniejszych zapewnień Dominiki i planowaniu przez nią zbudowania w programie jedynie koleżeńskiej relacji, charyzmatyczna blondynka zbliżyła się do pewnego siebie przystojnego Marcela. Czy ich zażyłość jest równie silna także po wyłączeniu kamer? Wielu widzów już zadaje sobie pytanie, czy Dominika i Marcel z "Hotelu Paradise" są w związku po programie? Najnowsze wyznanie uczestniczki sprawiło, że w sieci zawrzało.

Kilka odcinków temu próg luksusowej willi "Hotelu Paradise" przekroczył wysportowany, pewny siebie, ambitny Marcel. Pochodzący z Koszalina 22-letni piłkarz szybko zwrócił na siebie uwagę Roksany i Dominiki, które nie kryły iż zamierzają stworzyć z nim silny duet. Ostatecznie Roksana sparowała się z przywróconym do programu Maksem, a Dominika, choć początkowo negowała stworzenie relacji romantycznej w programie, zbliżyła się do Marcela.

Z dnia na dzień para zaczęła okazywać sobie coraz więcej czułości, wsparcia i dzielić się ze sobą życiowym doświadczeniem. Nic więc dziwnego, że wielu widzów zaczęło już dopytywać głównych zainteresowanych, czy są w związku po programie.

Choć zarówno Dominika, jak i Marcel z "Hotelu Paradise" nie potwierdzili, jak i nie zaprzeczyli tym domysłom, ze względu na wiążący ich z programem kontrakt, najnowsze InstaStories uczestniczki wprawiło jej fanów w osłupienie. Czyżby Dominika zdradziła za dużo?

W rajskim hotelu kapryśne wyroki "Rajskiego Boga" są równie nieprzewidywalne jak pogoda w Tajlandii, gdzie nagrywany był 12. sezon show. Także Pan Lektor "Hotelu Paradise" komentował nową edycję programu wprost przyznając, że w tej odsłonie miłosnego hitu TVN na uczestników i widzów czeka jeszcze więcej zaskakujących zwrotów akcji. Do takich niewątpliwie należała nagła zmiana zdania przez Dominikę, która w show nie kryje, że może stworzyć z Marcelem coś więcej niż relację romantyczną. Czy tak się stało?

Internauci zapytali Dominikę z "Hotelu Paradise" wprost, czy utrzymuje kontakt z Marcelem po programie. Jej odpowiedź nie pozostawiła wątpliwości.

Mamy kontakt - napisała na InstaStories Dominika z 12. edycji ''Hotelu Paradise''.

By dodatkowo podkręcić atmosferę wokół swojej relacji z Marcelem, Dominika z "Hotelu Paradise" dodała do InstaStories wymowny kadr z jednego z odcinków programu, podczas którego uczestnicy z zamkniętymi oczami mieli za pomocą dotyku poznawać bliżej programowego partnera. Takie posunięcie jeszcze bardziej podsyciło domysły, a jeden z fanów zapytał wprost:

Jesteście w związku z Marcelem? - zapytał jeden z internautów Dominikę z ''Hotelu Paradise'' podczas jej instagramowego Q&A.

Oglądajcie - odpowiedziała tajemniczo Dominika z 12. edycji ''Hotelu Paradise''.

Myślicie, że po wyłączeniu kamer Dominika i Marcel z "Hotelu Paradise" postanowili zostać parą?

Dominika z "Hotelu Paradise" o relacji z Marcelem po programie, Fot. Instagram/dominika.hotelparadise12