Marta z "Love is blind: Polska" ujawiniła, jakie pytania zadawała uczestnikom w kabinach, by móc wybrać tego jedynego. Na jakie pytania musiał odpowiedzieć Damian i jego konkurenci? Widzowie są pod wrażeniem podejścia Marty do programu.

"Love is blind: Polska": Na podstawie czego Marta wybrała Damiana?

Widzowie zastanawiają się, czy Marta i Damian są razem po finale "Love is blind: Polska". W programie wzięli ślub, jako jedna z dwóch par. W sieci cieszą się dużą sympatią widzów, a ciekawość co u nich, podsyca tylko fakt, że zabrakło ich na panelu z odcinka "Love is blind: Polska" reunion. A może to celowy montaż? Tego dowiemy się już 24 maja, bo właśnie wtedy na Netflix trafia ostatni odcinek podsumowujący to, co działo się u uczestników już po zakończeniu show.

Tymczasem Marta z "Love is blind: Polska" podzieliła się z fanami swoją tajemnicą z programu. Ujawniła, jakie pytania zadawała panom w podsach, by ich lepiej poznać i dokonać ostatecznego wyboru. O co więc pytała?

Śluby ślubami, ale żeby do ślubu doszło, trzeba kogoś w kabinie wybrać. Żeby kogoś wybrać należy dobrze pytać i dobrze słuchać. Zestaw pytań Marta. Faceci byli w ogniu pytań i chyba najtrudniejszym dla nich pytaniem i zarówno dla mnie do zadania było: Co ty dla mnie masz? Do jakiego życia mnie zapraszasz? Na jakim etapie w życiu jesteś, czy jesteś poukładany, czy jeszcze budujesz. Jakiej chcesz przyszłości jak będzie wyglądało nasze wspólne życie.

To jednak nie wszystko, co chciała wiedzieć od razu na początku:

Pytałam również o to, na kogo głosujesz, czy jesteś tolerancyjny. Pytałam, gdybyś mógł być piosenką, to jaką byś był, albo jakim byłbyś miesiącem? Ja grudniem btw. Pytałam: czy będzie Ci przeszkadzało, jak będzie z nami spał mój pies. I w ogóle jaki masz stosunek do zwierząt. Czy jesteś pedantyczny, bo boje się pedantów, bo sama bywam chaotyczna, więc wydawało mi się, że będę dla kogoś uciążliwa, jeżeli ktoś jest bardzo poukładany.

Nie zabrakło również pytań o finanse:

I bardzo istotna część - intercyza, wspólne konta, oszczędzanie. No i języki miłości. Jakie języki miłości posiadasz ty, jak je okazujesz i opowiadałam o tym, jak miłość okazuję ja. Bo na koniec dnia, bo ja mogę kochać organicznie, tak jak potrafię, ale najważniejsze, żeby ktoś czuł się kochany przeze mnie podzieliła się Marta w nagraniu na Instagramie.

"Love is blind: Polska": Widzowie chwalą Martę

Widzowie byli pod wrażeniem tego, jak Marta z "Love is blind: Polska" podeszła do eksperymentu. Nie szczędzili jej pochwał:

Żałuję, że nie pokazano tej części. Bardzo trafne pytania. Kobiety powinny widzieć więcej takich przykładów

Martuniu wiem, że jestem jedynie 2 lata młodsza, ale proszę, adoptuj mnie. Jesteś tak cudnym człowiekiem. Gdybyś tylko wiedziała, jak dobrze Ci życzę...

Każdy powinien mieć „taką Martę” w swoim życiu

Bardzo ważne i dojrzale pytania. Nie wiem tylko czy analityczne umysły odnalazłyby się w pytaniu typu ''Jaka byłbyś piosenką''. Ja bym jeszcze dorzuciła pytanie o sposób komunikowania trudnych emocji, sposob rozwiazywania konfliktów i style przywiązania. Natomiast Twoje pytanie o języki miłości i okazywanie jej - wspaniale

Zobacz także: