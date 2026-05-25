Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" pokazali mnóstwo zdjęć zza kulis. Tak rozwijał się ich związek
Choć finał "Love is Blind: Polska" został wyemitowany zaledwie kilka dni temu, to od wydarzeń z kabin minął już rok. Teraz, podczas Reunion, para wyznała, że wciąż jest razem. Tak ukrywali swój związek. Teraz pochwalili się wspólnymi kadrami.
Wielki finał "Love is Blind: Polska" zaskoczył widzów Netflixa. Pomimo braku wsparcia ze strony najbliższych Filipa, nerwowych zachowań chłopaka i faktu, że na etapie kabin Daria i Filip pozostawali w miłosnym "czworokącie" z Julitą i Jackiem, para powiedziała sobie "tak" na ślubnym kobiercu. Podczas niedzielnego odcinka specjalnego "Love is Blind: Polska" - Reunion - Daria i Filip potwierdzili, że wciąż są razem. Teraz pochwalili się masą wspólnych kadrów. Tak rozwijała się ich relacja.
Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" na Reunion zdradzili całą prawdę. Wciąż są małżeństwem
Za nami długo wyczekiwany odcinek Reunion miłosnego hitu Netflixa, podczas którego doszło do konfrontacji Julii i Kamila, Maliki, Krzysztofa i Kingi oraz Julity i Jacka, z którymi Daria i Filip na etapie randek w ciemno pozostawali w miłosnym "czworokącie". I podczas gdy Julita rzuciła Jacka w dniu ślubu, zarzucając go gorzkimi oskarżeniami, Daria i Filip powiedzieli sobie "tak" na ślubnym kobiercu, doprowadzając gości weselnych do łez wzruszenia.
Niespełna rok od tych wydarzeń para podczas Reunion zdradziła, jak potoczyły się ich dalsze losy. Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" wciąż są szczęśliwym małżeństwem. Jak zdradzili w odcinku specjalnym show, Filip wprowadził się do ukochanej tuż po ślubie.
Co ciekawe, pomimo iż w programie bliscy Filipa bardzo sceptycznie podchodzili do jego udziału w "Love is Blind: Polska", a nawet odmówili mu pojawienia się w finale show i uczestniczenia w jego ślubie, to szybko pokochali Darię.
Cała moja rodzina ją polubiła, szwagierka chyba szczególnie, która też jest Daria, także gdyby Daria nie miła podwójnego nazwiska, to byłyby dwie Darie Lentz
Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" już nie ukrywają swojego związku. Pokazali masę romantycznych kadrów
Jak dowiedzieliśmy się podczas Reunion, tuż po zakończeniu eksperymentu przyjaźń Darii i Julity z "Love is Blind: Polska" zakończyła się, a była programowa narzeczona Jacka kierowała w stronę byłej przyjaciółki gorzkie oskarżenia. I choć ta relacja nie przetrwała próby czasu, to po ślubie związek Darii i Filipa wszedł na kolejny etap.
Podczas odcinka specjalnego "Love is Blind: Polska" Reunion, Daria i Filip zdradzili, że w ciągu ostatniego roku udało im się wspólnie zwiedzić aż cztery kraje. Do tego coraz śmielej myślą o dziecku, choć dają sobie jeszcze czas na powiększenie rodziny. Teraz zakochani opublikowali w sieci romantyczne kadry ze ślubu.
Montaż pokazał urywki, my pamiętamy całość
Nie zabrakło też masy zdjęć ze wspólnych wojaży zakochanych, na których para pozuje głównie w przeciwsłonecznych okularach. Na jednym z kadrów uwagę zwraca też nie tylko odmieniona fryzura Darii z "Love is Blind: Polska", ale też Filipa.
Dużo działo się wokół nas, ale najpiękniejsze i tak było to, co rodziło się między nami poza kamerami
Reakcja fanów była natychmiastowa.
Mega kibicowałem i cieszę się, że Wam się udało.
Filip, czy zadajesz sobie sprawę że z pół Polski tak uwielbia twoją żonę? Kobiety chcą ją za przyjaciółkę, a mężczyźni zazdroszczą tak konkretnej i dojrzałej emocjonalnie partnerki
Kibicowaliście tej parze?
Zobacz także:
- Po rozstaniu z Jackiem, Julita z "Love is Blind: Polska" zaręczyła się. Zdradziła szczegóły
- Marta z "Love is Blind: Polska" nie pojawiła się na Reunion. Teraz zaskoczyła wymownym wpisem
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.