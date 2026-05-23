Joanna Osypowicz z "Rolnik szuka żony" spełnia swoje marzenia. Właśnie pochwaliła się postępami w metamorfozie i nie ukrywa, że jest z siebie dumna. Podzieliła się także komentarzem od męża.

Metamorfoza Joanny z "Rolnik szuka żony"

Joanna Osypowicz z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się efektami pracy nad swoją wymarzoną sylwetką. Treningi na siłowni przynoszą efekty. Ukochana rolnika napisała:

Fajnie jest widzieć i czuć postępy. Zaczynałam od 10 kg na Glute Brige i 2 kg na ręce. Kilogramów przybywa i na wadze i na siłowni.

Podzieliła się także swoim najnowszym zdjęciem i nie ukrywa:

Zaczyna mi się podobać moje ciało. Jestem z siebie dumna. Kamil stwierdził, że na końcu ''Diva na Malediwach''

To nie jedyna zmiana u Joanny z "Rolnik szuka żony"

Pod koniec marca w swoich mediach społecznościowych Joanna z "Rolnik szuka żony" pokazała nowe ujęcia po wyraźnej zmianie wizerunku i jasno dała do zrozumienia, że tym razem nie chodziło o fryzurę ani garderobę. Żona Kamila ujawniła, że skorzystała z zabiegu z zakresu medycyny estetycznej, a efekt zaskoczył nawet ją samą.

Joasia z „Rolnik szuka żony” przeszła metamorfozę, postawiła na makijaż permanentny. To właśnie on sprawił, że rysy twarzy wyglądają inaczej niż na wcześniejszych zdjęciach. Joanna nie ukrywała, że efekt zrobił na niej ogromne wrażenie i że przez chwilę miała poczucie, jakby patrzyła na kogoś innego.

Są piękne. Jak nie moje pisała,, oceniając efekty metamorfozy.

"Rolnik szuka żony": Od listu do Kamila do wielkiej miłości

Joanna Osypowicz dała się poznać szerokiej publiczności w 8. edycji „Rolnik szuka żony”, kiedy zdecydowała się napisać list do Kamila. Ich relacja rozwijała się szybko, a finał przyniósł zaręczyny, które oglądały miliony widzów. Dziś są małżeństwem i wychowują córeczkę Antoninę, a Joanna regularnie pokazuje w sieci urywki z codzienności. W tym samym czasie nie rezygnuje z własnych planów i pomysłów na siebie. Wspominała, że razem myślą o budowie wymarzonego domu.

