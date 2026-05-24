Julia i Kamil "Love is Blind: Polska" znów są na językach. W finale hitu Netflixa Julia w ostatniej chwili zrezygnowała ze ślubu po informacji o rzekomych zdradach z przeszłości Kamila "Uno", a widzowie uderzyli też w jej mamę i przyjaciółkę, które podczas ceremonii z uśmiechami na twarzach klaskały, gdy Julia na ślubnym kobiercu powiedziała "nie" narzeczonemu. Teraz, gdy od tych wydarzeń minął już niemal rok, para stanęła ze sobą twarzą twarz podczas odcinka specjalnego Reunion. Takich słów nikt się nie spodziewał.

Julia z "Love is Blind: Polska" rzuciła Kamila w dniu ślubu. Fani show wciąż nie mogą w to uwierzyć

Finał "Love is Blind: Polska" na Netflixie miał domknąć historię Julii i Kamila "Uno" ślubem, ale skończył się ostrym zwrotem tuż przed ostateczną decyzją i powiedzeniem sobie "tak". Po tym, jak tuż przed ceremonią mama mówiła wprost, że nie chce, by Julia wyszła za Kamila, w czym wtórowała jej przyjaciółka uczestniczki społecznego eksperymentu Netflixa, Julia "Love is Blind: Polska" rzuciła Kamila w dniu ślubu.

Decyzja Julii nie była "ślubną paniką" ani chwilową wątpliwością. W przeddzień ceremonii usłyszała od osoby z bliskiego otoczenia Kamila, że miał zdradzać wieloletnią partnerkę przez długi czas. Julia podkreślała, że dowiedziała się o tym "u źródła", ale nie ujawniła, kim jest informująca ją kobieta.

Kamil zaprzeczał, by chodziło o zdradę wprost. Tłumaczył, że historia z poprzedniego związku była bardziej skomplikowana, a w tamtej relacji miały zdarzać się rozstania i przerwy. Według niego to właśnie wtedy traktował siebie jako osobę "wolną", co miało zmieniać sens stawianych mu zarzutów. Dla Julii to jednak nie był detal do doprecyzowania po ślubie, tylko czerwona lampka, która kazała jej zakończyć tę relację.

Reunion "Love is Blind: Polska": Kamil nie wytrzymał, wyznał, co naprawdę sądzi o zachowaniu bliskich Julii

Jak przyznali w Reunion "Love is Blind: Polska" Julia i Kamil, po nieudanej ceremonii ślubnej kilka razy mieli ze sobą kontakt.

Wspomnienia wracały i te smutne i te radosne. Było też dużo takich kilka przykrych momentów dla mnie, widząc ten brak wsparcia dla Julii od strony rodziny. To było bolesne, bo ja tego nie wiedziałem, że to wsparcie jest tak małe. No i cała sytuacja na samym końcu, która, jakby uważam, że była totalnie niepotrzebna i plotka, która kosztowała mnie bardzo wiele - wyznał w Reunion Kamil z ''Love is Blind: Polska''.

Moja rodzina, ona mi mogą dawać rady, (...) bo się o mnie martwią, troszczę się o mnie (...). Jestem dorosłą osobą, ale oni zawsze będą chcieli dla mnie jak najlepiej, będą mi radzić zgodnie z ich sumieniem, zgodnie z tym, żebym ja była szczęśliwa, Oczywiście biorę każde ich słowa do serca, ale finalnie decyzję podejmuję ja. (...) Wiem, jak to wygląda, wiem, że nie byli super przychylni (...), ale mama ma przede wszystkim myśleć o tym, żeby mi było dobrze, żebym ja się czuła dobrze. A potem jak ja nieraz dzwoniłam do niej z płaczem, kiedy z Kamilem mieliśmy sprzeczki (...), mamie serce pękało jak słyszała jak ja jej płaczę do telefonu. Mama jest moją najlepszą przyjaciółką - broniła się Julia z ''Love is Blind: Polska''.

Kamil jednak ciągnął temat dalej.

Dla mnie to było trochę dziwne. Bo moja rodzina jest raczej taką, która otacza wsparciem troską i tego chyba sam bym sobie życzył, żeby tak ciepło być przyjętym do obcej rodziny. Widziałem brak wsparcia dla Julii - przyznał.

Jak dodał, wchodząc do programu bardzo wierzył, że odnajdzie w programie prawdziwą miłość.

Żyłem taką myślą, że dojdzie do tego ślubu, że jak tam stanę, że chcę powiedzieć ''tak'', ale pewne sytuacje, rzeczy, które się wydarzyły w międzyczasie spowodowały, że nie mógłbym powiedzieć ''tak''. (...) Często było tak, że miałem wypominane, że w dany sposób w danej chwili się zachowuję, co sprawiało, że ja się zamykałem. Chcę być sobą w związku - dodał.

Konfrontacja Julii i Kamila w Reunion "Love is Blind: Polska". W tle wyznanie o zdradzie

Nie zabrakło też tematu zdrady Kamila, o której Julia dowiedziała się w przeddzień ślubu.

Ta kobieta mnie prosiła o to, że nie chce być tutaj. Boi się po prostu tego, co może się stać, jak Kamil się o tym dowie. Żeby to było jasne, to nie są moje słowa. (...) Bała się przechodzić przez to drugi raz. (...) Wtedy jej zaufałam, bo Kamilowi nie ufałam. Były różne sytuacje, które wzbudziły mój brak zaufania i nie wiem, po prostu uwierzyłam kobiecie. - przyznała Julia.

Kamil ze łzami w oczach zaczął tłumaczyć:

To były mi bliskie osoby. Ale że chciałem mieć bardziej poukładane życie, odciąłem się grubą kreską od tej grupy ludzi, którzy nie mieli dobrego wpływu na mnie. (...) To jest druga próba namieszania w moim obecnym życiu, co jeszcze bardziej mnie... (...) Totalnie mnie to rozwaliło na milion części. (...) Ja nie mam sobie nic do zarzucenia (...) Przykro mi się słucha, że zaufałaś osobom obcym tobie i że stało się to w takim dniu. (...) Nie życzę tego nikomu. - powiedział Kamil.

Komu Kamil z "Love is Blind: Polska" sprezentował drugie czekoladki?

Po finałowym odcinku fani zaczęli wyłapywać także pozornie drobne sygnały w mediach społecznościowych. Zauważono, że Julia nie obserwuje Kamila na Instagramie, podczas gdy on nadal ma ją w obserwowanych. To dolało oliwy do ognia, bo w tym formacie widzowie nieustannie szukają odpowiedzi na pytanie, co wydarzyło się już po zgaszeniu kamer.

Dodatkowym tłem dla ich historii są wcześniejsze napięcia w relacji, które przewijały się w programie, w tym głośny wątek "afery czekoladkowej", podczas gdy na etapie randek w ciemno w kabinach Kamil "Uno" po tym, jak obdarował Julię czekoladkami oświadczył, że ma też podobne pudełko dla innej uczestniczki. Miał to być gest domykający jego randkowanie... z Martą.

Miałem randki z Martą. I to miał być taki miły akcent, który zakończy randkowanie z Martą i ja miałem się potem skupić tylko i wyłącznie na Julii - wyznał Kamil.

Ostatecznie w eksperymencie dziewczyna związała się z innym uczestnikiem. Czy Marta i Damian z "Love is Blind: Polska" wciąż są razem? Prawda o ich relacji wyszła na jaw w odcinku specjalnym show - Reunion.

Zobacz także:

Komu Kamil z "Love is Blind: Polska" sprezentował drugie czekoladki?, Fot. Netflix