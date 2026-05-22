Twórcy "Żony dla Polaka" właśnie to ogłosili. Sensacyjna decyzja

Casting do trzeciej serii „Żony dla Polaka” właśnie ruszył i tym razem kierunek jest jasny: Australia. Informacje o naborze pojawiły się w mediach społecznościowych, m.in. na facebookowych grupach kierowanych do Polonii mieszkającej na Antypodach. Producenci szukają singli i singielek polskiego pochodzenia w wieku 25–60 lat, którzy mieszkają w Australii i chcą poznać partnera lub partnerkę z Polski.

Przekazali wiadomość ws. nowego sezonu „Żony dla Polaka”

Nowy sezon ma być wyraźną zmianą kierunku po dwóch dotychczasowych odsłonach realizowanych w Ameryce Północnej. Po Chicago i Toronto program ma przenieść się na kolejny kontynent, co automatycznie poszerza mapę poszukiwań i miesza w układzie sił. Sam nabór jest skierowany do osób, które mają polskie korzenie i żyją na emigracji.

Produkcja „Żony dla Polaka” szuka singli i singielek w Australii

W naborze mogą wziąć udział single i singielki polskiego pochodzenia w wieku od 25 do 60 lat, mieszkający w Australii. To szeroki przedział, który daje miejsce zarówno osobom dopiero układającym dorosłe życie, jak i tym, które mają już za sobą dłuższe związki i chcą zacząć od nowa.

W popularnym formacie kandydaci mieszkają poza Polską, a partnera lub partnerkę chcą poznać właśnie w Polsce. Format od początku buduje emocje na tym napięciu - między codziennością na emigracji a marzeniem o bliskości z kimś, kto żyje w kraju.

W tle pozostaje też praktyczna strona przedsięwzięcia: zdjęcia i organizacja planu. To produkcja realizowana na zlecenie Telewizji Polskiej, a za wykonanie odpowiada Endemol Shine Polska. Program jest polską adaptacją międzynarodowego formatu „Origins of Love” z katalogu Banijay.

Choć szczegóły nie zostały oficjalnie potwierdzone, pojawiają się sygnały, że zdjęcia do nowej serii mają ruszyć jesienią. Wśród najbardziej prawdopodobnych lokalizacji przewijają się Sydney lub Melbourne, czyli miasta, w których Polonia jest silnie obecna, a jednocześnie dają produkcji ogromne możliwości realizacyjne. Jeśli scenariusz czasowy się potwierdzi, emisja ma trafić zimą na antenę TVP1 - tak jak w poprzednich latach.

Zobacz także: