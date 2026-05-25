Za nami niezwykle emocjonujący odcinek specjalny "Love is Blind: Polska", podczas którego doszło do konfrontacji pomiędzy Julią i Kamilem, Julitą i Jackiem oraz Maliką i Krzysztofem. Nagle do studia wparowała Kinga. Prawda o kulisach zdrady Krzyśka wyszła na jaw. Tak wyglądało jego spotkanie z Kingą po powrocie z podróży przedślubnej z programową narzeczoną. W sieci burza.

Kulisy zdrady Krzysztofa z "Love is Blind: Polska" wyszły na jaw. Tak wyglądało jego spotkanie z Kingą

Takich scen w Reunion miłosnego hitu Netflixa nikt się nie spodziewał. Podczas gdy Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" podzielili się swoim szczęściem wyznając, że wciąż są szczęśliwym małżeństwem, pomiędzy byłymi programowymi narzeczonymi - Julią i Kamilem, Julitą i Jackiem oraz Maliką i Krzysztofem doszło do spięć. Podczas gdy dwie pierwsze pary rozstały się w dniu ślubu, Malika i Krzysiek zakończyli swoją relację jeszcze w trakcie społecznego eksperymentu.

Początkowo Krzysztof wyznał Malice, że po powrocie z podróży przedślubnej do Grecji, spotkał się z Kingą i doszło między nimi do pocałunków. Gdy dziewczyna wybaczyła narzeczonemu zdradę, podczas spotkania z byłymi uczestnikami show, Malika zderzyła się z okrutną prawdą. Okazało się wtedy, że między Krzysztofem a Kingą doszło do czegoś więcej. To sprawiło, ze Malika nie wytrzymała, a jej związek z Krzysztofem stał się przeszłością.

Teraz, niespełna rok od tych wydarzeń, byli narzeczeni spotkali się podczas odcinka specjalnego, podczas którego ukazano dotąd niepublikowany materiał z udziałem Maliki i Krzysztofa z "Love is Blind: Polska", na którym zobaczyliśmy reakcję Maliki na wieść o zdradzie Krzysztofa. To jeszcze nie wszystko. Po tym do studia wparowała Kinga, z którą Krzysiek zdradził Malikę. Na jaw wyszły też kulisy ich romansu.

Kinga z "Love is Blind: Polska" zabiegała o spotkanie z Krzysztofem, gdy ten był w związku z Maliką

Podczas Reunion "Love is Blind: Polska" nie zabrakło wzajemnych oskarżeń i bolesnych wspomnień. Krzysztof wprost przyznał, że w kabinach to Kinga była jego "numerem jeden", jednak ogromne zainteresowanie dziewczyną ze strony pozostałych singli sprawiło, że chłopak się zniechęcił i postanowił oświadczyć się nieco introwertycznej Malice.

Niesamowita energia, ciężko to opisać. Kinga zaczęła u mnie na szczycie, Malika bardziej na dole. Może nie na dole, ale była ciekawość straszna poznania Maliki, z Kingą miałem coraz więcej wątpliwości apropo czy jest szczera, bo z innymi facetami w kabinach rozmawiała zupełnie inaczej i trochę inne tematy. (...) No ja się zauroczyłem w Kindze, to chyba było widać, że byłem oczarowany, tylko jak sobie siadałem wieczorem na łóżku po tych randkach, to o Kindze za wiele nie wiedziałem tak naprawdę, bo była niesamowita energia, ciężka do opisania po tych randkach - wyznał podczas Reunion Krzysztof z ''Love is Blind: Polska''.

W odcinku specjalnym został też poruszony temat listu pożegnalnego, jaki Krzysztof na etapie kabin wysłał do Kingi. Pomimo odrzucenia na randkach w ciemno, Kinga i Krzysztof postanowili się spotkać i dać się ponieść emocjom.

Jak spotkaliśmy się z Krzysztofem, zupełnie przypadkiem w Warszawie, to powiedział, że nie widzi przyszłości z Maliką i chciałby spróbować ze mną - mówiła w Reunion Kinga z ''Love is Blind: Polska''.

Te słowa sprawiły, że Kamil Kamil, były programowy narzeczony Julii nie wytrzymał. Grożąc Kindze palcem ujawnił, że Kinga miała zabiegać o spotkanie z Krzyśkiem i zmyślnie wypytywać jego znajomych, gdzie może go spotkać.

Zadam ci pytanie, nie będę cię atakował. Czy pytałaś się innego uczestnika, gdzie jest Krzysztof tego felernego dnia? Czy nie spotkaliście się przypadkiem dwa razy ''przypadkiem'' nazwijmy to. To ty przyjechałaś za nim - grzmiał Kamil, grożąc Kindze palcem.

Gdy Kinga broniła się, że spotkanie było przypadkowe, Kamil nie odpuszczał.

Kinga podeszła do ciebie przecież, zabrała ciebie na rozmowę. - mówił Kamil w stronę Krzyśka.

Nie, to Krzysztof do mnie podszedł i prawie spadłam z krzesła - mówiła Kinga.

Wtedy Krzysiek nie wytrzymał i zaczął naciskać na Kingę, by wyznała, do kogo pisała z pytaniami o to, gdzie w danym momencie przebywa Krzysztof. Gdy ta zaprzeczyła, jakoby zadawała takie pytania, Krzysiek powiedział wprost:

Pojechaliśmy na kolacją, a ty wypisywałaś do Alexa, gdzie ja jestem jestem. (...) Dużo osób to widziało. - ciągnął Krzysztof.

Są wiadomości Kinga - mówił Kamil.

Gdy Kinga zaczęła mówić, że to Krzysztof nalegał na spotkanie on wypalił: "Kiedy cię prosiłem o rozmowę, jak ja bym cię nawet nie poznał na ulicy".

Burza w sieci o Reunion "Love is Blind: Polska". Widzowie nie zostawili na Kindze suchej nitki

Podczas Reunion "Love is Blind: Polska" również była programowa narzeczona Kamila, nie przeszła obojętnie obok zachowania Kingi.

Kobieta kobiecie, nie powinnaś jej czegoś takiego robić. Powinnaś poczekać aż Krzysiek się z nią rozstanie. Nie można robić takich rzeczy. Nie jesteś ty tylko w tym winna oczywiście - grzmiała Julia z ''Love is Blind: Polska''.

Dziewczynę ostro ocenili także widzowie Netflixa, zarzucając jej nieszczerość, chęć mącenia, zmyślne manipulowanie faktami, a także wyuczony tembr głosu i mimikę, która - zdaniem internautów - miała przekonać innych do jej racji.

Krzysiek wie że zawalił no i teraz zbiera żniwa, Kinga niestety porażka ma całej linii, ten głos, ta nonszalanckość, no pogorszyła sobie wizerunek konkretnie.

Kinga wypadła mega słabo. Maniera w intonacji, w tej dziewczynie jest coś niestety mało szczerego. Malika klasa! Pomimo niedogodności, jakie ją spotkały, potrafiła przekuć to w coś dobrego. Dobrze się tego słuchało - piszą widzowie.

