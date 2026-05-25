Za nami odcinek specjalny "Love is Blind: Polska". Podczas Reunion Malika, Kinga i Krzysztof, Daria i Filip, Julita i Jacek oraz Julia i Kamil mieli okazję do konfrontacji i ujawnienia, jak potoczyły się ich dalsze losy. Ku zaskoczeniu wszystkich, w show zabrakło Marty i Damiana. Teraz Marta przerwała milczenie.

Marta i Damian wielkimi nieobecnymi na Reunion "Love is Blind: Polska". Co dalej z ich relacją

Już na etapie randkowania w ciemno, Marta miała trudny wybór pomiędzy kilkoma mężczyznami, którzy odpowiadali jej oczekiwaniom związanym z wizją idealnego partnera. Ostatecznie dziewczyna skierowała się ku Damianowi i to jemu powiedziała "tak" podczas zaręczyn. Para już podczas pierwszego poznania po wyjściu z kabin nie kryła zachwytów nad drugą połówką, a w trakcie podróży przedślubnej jawnie chwaliła się intymnością i tym, że ich związek szybko przeszedł na kolejny etap zażyłości. W trakcie trwania eksperymentu Damian nie szczędził jednak narzeczonej kąśliwych żartów, jednak ostatecznie para dała szansę tej relacji i w kulminacyjnym momencie show, postanowiła wejść w związek małżeński.

Teraz, niespełna rok od tych wydarzeń, Netflix wyemitował odcinek specjalny - Reunion - w którym uczestnicy podzielili się swoimi przemyśleniami na temat udziału w miłosnym show, a także swoimi dalszymi losami. Ku zaskoczeniu wielu, na Reunion zabrakło Marty i Damiana z "Love is Blind: Polska", a widzowie pytali, co dalej z ich związkiem.

Choć para nie pojawiła się na kanapach tuż obok przyjaciół z programu, to podzieliła się z produkcją prywatnymi kadrami. Jasne okazało się też, że Marta i Damian z "Love is Blind: Polska" wciąż są małżeństwem, a ich relacja jest jeszcze silniejsza niż wcześniej.

Marta z "Love is Blind: Polska" zabrała głos po Reunion. Wymowny kadr

Pomimo iż Marta i Damian nie pojawili się na Reunion "Love is Blind: Polska", to tuż po emisji specjalnego odcinka miłosnego hitu Netflixa, Marta opublikowała w sieci wymowny kadr.

Dzięki za zrozumienie. Żegnam - napisała na InstaStories Marta z ''Love is Blind: Polska''.

Uwagę zwraca także sugestywny napis na koszulce ukochanej żony Damiana z "Love is Blind: Polska", który głosi:

Przepraszam, ale nie obchodzi mnie to. Potrzebuję wolnego dnia - czytamy.

Widzowie "Love is Blind: Polska" oburzeni nieobecnością Marty i Damiana na Reunion

Tuż po emisji odcinka specjalnego w sieci zawrzało. Krytyka spadła na Julitę z "Love is Blind: Polska" po jej słowach o nowym narzeczonym oraz jej reakcji na szczęśliwy związek Darii i Filipa. Dostało się też produkcji, a wszystko przez absencję Marty i Damiana podczas Reunion.

Największy minus reunionu? Że nie było Marty i Damiana. Serio. Produkcja nas okradła z potencjalnego chaosu i kilku bardzo niewygodnych spojrzeń przez pół studia.

Czemu nie wyjaśnili nieobecności Marty i Damiana? - grzmią internauci.

