Zostawiła go przy ołtarzu. Na tym Julia z “Love is Blind” nie poprzestała. Prawda wyszła na jaw
Rozstanie Julii i Kamila stało się najmocniejszym momentem finału polskiej edycji "Love is blind". Julia, marząca o ślubie w białej sukni, wycofała się tuż przed ołtarzem po tym, jak usłyszała od bliskiej osoby, że Kamil „Uno” miał zdradzać byłą partnerkę. Nawet później zdecydowała się na wymowny krok. Nie sposób tego nie zauważyć.
Finał pierwszej polskiej edycji „Love is Blind” na Netflixie miał być dla Julii spełnieniem marzenia o ślubie w białej sukni. Zamiast romantycznej klamry eksperymentu widzowie dostali jednak scenę, po której trudno było wrócić do lekkiego tonu programu. Julia w ostatniej chwili przerwała wycofała się i jasno postawiła granicę: nie chce wchodzić w małżeństwo z cieniem podejrzeń. Według tego, co padło w finale, do Julii dotarła informacja od osoby z bliskiego otoczenia Kamila „Uno”, że w przeszłości miał zdradzać swoją wieloletnią partnerkę przez długi czas. W jej oczach to nie była plotka do zignorowania, tylko sygnał alarmowy, który postawił pod znakiem zapytania całą przyszłość. Czy Kamil i Julia pogodzili się poza kamerami?
Julia nie wzięła ślubu z Kamilem w "Love is blind: Polska"
W „Love is Blind” emocje zwykle narastają etapami: najpierw rozmowy przez ścianę, potem zaręczyny w ciemno i dopiero później zderzenie wyobrażeń z codziennością. W historii Julii i Kamila napięcie wybuchło jednak na samym końcu, w momencie, w którym program tradycyjnie gra na najbardziej romantyczną nutę.
Julia nie ukrywała, że perspektywa małżeństwa była dla niej ważna od lat. Dlatego decyzja o wycofaniu się tuż przed ołtarzem wybrzmiała jeszcze mocniej: to nie był drobny kryzys ani strach przed kamerami, tylko reakcja na informację, która w jej odczuciu uderzała w fundament relacji. Julia tuż przed ślubem miała otrzymać informację od osoby z otoczenia Kamila, że ten w przeszłości miał zdradzać swoją partnerkę. Nie skonfrontowała jednak tego z programowym partnerem. Wyznała mu powód dopiero po tym, jak na ołtarzu powiedziała "Nie".
Kamil, mieszkający na co dzień w Norwegii, nie przyjął zarzutów spokojnie. W finałowej rozmowie stanowczo zaprzeczał temu, by można było mówić o zdradzie wprost. Podkreślał, że historia z jego wcześniejszego związku jest bardziej skomplikowana, niż wynika z przekazanych Julii informacji, i że bez znajomości pełnego tła łatwo o krzywdzące wnioski.
Przedstawił też swoją wersję: w wieloletniej relacji miało dochodzić do rozstań i przerw, które on traktował jak czas wolności. W jego interpretacji zachowania z tamtego okresu nie były więc złamaniem zasad, bo - jak przekonywał - nie uważał się wtedy za osobę będącą w związku.
"Love is blind: Polska" Wymowny krok Julii po rozstaniu z Kamilem
Uczestnicy "Love is blind: Polska" mierzą się z rosnącą popularnością po emisji pierwszego sezonu programu. Widzowie chcą znać więcej szczegółów z ich przygody niż to, co znalazło się w odcinkach na Netflixie. Nie sposób nie zauważyć, że Julia nie obserwuje Kamila nawet na Instagramie. Kamil z kolei wciąż ma programową partnerkę w obserwowanych. Czy udało im się dogadać po programie? Więcej na temat relacji Kamila i Julii, którzy nie zdecydowali się na ślub w programie będzie można poznać w ostatnim odcinku podsumowującym cały sezon. Zwiastun "Love is blind: Polska" reunion jest już w sieci a premiera odcinka zapowiedziana jest na 24 maja 2026 roku o godzinie 9:00 na Netflixie.
