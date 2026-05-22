Finał pierwszej polskiej edycji „Love is Blind” na Netflixie miał być dla Julii spełnieniem marzenia o ślubie w białej sukni. Zamiast romantycznej klamry eksperymentu widzowie dostali jednak scenę, po której trudno było wrócić do lekkiego tonu programu. Julia w ostatniej chwili przerwała wycofała się i jasno postawiła granicę: nie chce wchodzić w małżeństwo z cieniem podejrzeń. Według tego, co padło w finale, do Julii dotarła informacja od osoby z bliskiego otoczenia Kamila „Uno”, że w przeszłości miał zdradzać swoją wieloletnią partnerkę przez długi czas. W jej oczach to nie była plotka do zignorowania, tylko sygnał alarmowy, który postawił pod znakiem zapytania całą przyszłość. Czy Kamil i Julia pogodzili się poza kamerami?

W „Love is Blind” emocje zwykle narastają etapami: najpierw rozmowy przez ścianę, potem zaręczyny w ciemno i dopiero później zderzenie wyobrażeń z codziennością. W historii Julii i Kamila napięcie wybuchło jednak na samym końcu, w momencie, w którym program tradycyjnie gra na najbardziej romantyczną nutę.

Julia nie ukrywała, że perspektywa małżeństwa była dla niej ważna od lat. Dlatego decyzja o wycofaniu się tuż przed ołtarzem wybrzmiała jeszcze mocniej: to nie był drobny kryzys ani strach przed kamerami, tylko reakcja na informację, która w jej odczuciu uderzała w fundament relacji. Julia tuż przed ślubem miała otrzymać informację od osoby z otoczenia Kamila, że ten w przeszłości miał zdradzać swoją partnerkę. Nie skonfrontowała jednak tego z programowym partnerem. Wyznała mu powód dopiero po tym, jak na ołtarzu powiedziała "Nie".

Kamil, mieszkający na co dzień w Norwegii, nie przyjął zarzutów spokojnie. W finałowej rozmowie stanowczo zaprzeczał temu, by można było mówić o zdradzie wprost. Podkreślał, że historia z jego wcześniejszego związku jest bardziej skomplikowana, niż wynika z przekazanych Julii informacji, i że bez znajomości pełnego tła łatwo o krzywdzące wnioski.

Przedstawił też swoją wersję: w wieloletniej relacji miało dochodzić do rozstań i przerw, które on traktował jak czas wolności. W jego interpretacji zachowania z tamtego okresu nie były więc złamaniem zasad, bo - jak przekonywał - nie uważał się wtedy za osobę będącą w związku.

"Love is blind: Polska" Wymowny krok Julii po rozstaniu z Kamilem

Uczestnicy "Love is blind: Polska" mierzą się z rosnącą popularnością po emisji pierwszego sezonu programu. Widzowie chcą znać więcej szczegółów z ich przygody niż to, co znalazło się w odcinkach na Netflixie. Nie sposób nie zauważyć, że Julia nie obserwuje Kamila nawet na Instagramie. Kamil z kolei wciąż ma programową partnerkę w obserwowanych. Czy udało im się dogadać po programie? Więcej na temat relacji Kamila i Julii, którzy nie zdecydowali się na ślub w programie będzie można poznać w ostatnim odcinku podsumowującym cały sezon. Zwiastun "Love is blind: Polska" reunion jest już w sieci a premiera odcinka zapowiedziana jest na 24 maja 2026 roku o godzinie 9:00 na Netflixie.

Julia z "Love is Blind: Polska" tuż przed ślubem poznała mroczną przeszłość Kamila, Fot. Netflix