Widzowie mogą kojarzyć Edzię z programu "Królowe życia", w którym towarzyszyła Dagmarze Kaźmierskiej. Kobiety były niemalże nierozłączne i wydawało się, że ich przyjaźń może przetrwać wszystko. Jednak teraz powiedzieć, że ich relacja jest napięta, to jak nie powiedzieć nic. Edyta postanowiła zabrać głos w sprawie głośnej afery wokół Kaźmierskiej. Jej słowa szokują!

Dagmara Kaźmierska od kilku tygodni musi mierzyć się z ogromnym hejtem, a to wszystko za sprawą głośnej afery z jej udziałem. Chwilę po tym, jak Kaźmierska zrezygnowała z dalszego udziału w "Tańcu z Gwiazdami" portal Goniec.pl opublikował artykuł, który negatywnie wpłynął na wizerunek byłej "Królowej życia". Póki co, Dagmara nie opublikowała oficjalnego oświadczenia w tej sprawie, mimo że obiecywała to niejednokrotnie swoim fanom. Niegdyś, w trudnych chwilach zazwyczaj mogła liczyć na wsparcie Edyty Nawary, znanej jako "Edzia", z którą przez kilka lat występowała w programie stacji TTV. Teraz, gdy drogi przyjaciółek z niewiadomych przyczyn się rozeszły Dagmara Kaźmierska niestety musi liczyć na słowa wsparcia jedynie ze strony swojego syna- Conana.

Portal Plotek.pl postanowił jednak zapytać Edzię o byłą przyjaciółkę oraz jej kryzys wizerunkowy. Odpowiedź szokuje!

Co ciekawe, Edyta przyznała, że życie poza telewizją jest zupełnie inne:

Co w telewizji, to nie w życiu

Przypominamy, że Edzia już wcześniej wbijała szpilkę Dagmarze Kaźmierskiej, kiedy ta tańczyła w programie "Taniec z Gwiazdami". Wówczas pod jednym z występów Kaźmierskiej Edyta odważyła się napisać:

Tańczyć w ogóle nie umie. Dawno powinna odpaść. Co to jest. Oszustwo i nic więcej

To oczywiście rozzłościło Kaźmierską, która podczas jednego z wywiadów zwróciła się do Edyty:

Edzia, jeśli nas teraz słyszysz, puknij ty się Edzia w głowę, naprawdę Edzia, jeżeli to słyszysz. Niebywale, jestem niemile zaskoczona i zasmucona. (...) Jeżeli by Edzia teraz odnosiła jakiekolwiek sukcesy, bo samo to, że ja jestem w tym programie jest już ogromnym sukcesem, to ja bym tylko się cieszyła. Ja się po prostu cieszę ze szczęścia innych ludzi. Niektórzy nie potrafią i to jest przykre

- powiedziała wówczas Kaźmierska.