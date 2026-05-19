Jak Damian tłumaczy się z afery majtkowej po ostatnich odcinkach "Love is blind"? Postanowił zabrać głos w sieci i opowiedzieć, jak cała scena wyglądała naprawdę:

Damian z "Love is blind: Polska" tłumaczy się z afery majtkowej

Marta chętnie wypowiada się na temat relacji z Damianem z "Love is blind: Polska" w mediach społecznościowych. Nie ukrywa, że dla niej była zdecydowanie bardziej romantyczna, niż to, co widać w odcinkach. Uczestnikowi całkiem mocno oberwało się za tekst o majtkach, który wypalił do Marty, kiedy zapytała, jaką chciałby, by miała bieliznę. Zniesmaczeni "żartem" widzowie nie szczędzili mu ostrych słów w sieci. Ostatecznie postanowił zabrać głos w sieci i wytłumaczyć się z "afery majtkowej" w "Love is blind":

Powiem Wam ciekawostkę, dostaje dużo hejtu. Ja ze sceny z majtkami słowo w słowo zrobiłem stand up, który usunąłem ze swojego konta, bo bałem się kolejnego hejtu. Ale scena z majtkami wygląda tak, że ja rzeczywiście... te słowa padły z mojej buzi, rzeczywiście powiedziałem, żeby nie były to obs*ane majtki.

Dodał jednak, że nie wszystko pokazały kamery, a sama Marta wbrew pozorom śmiała się z tego "żartu":

Marta odpowiedziała coś: ale powiedz serio, a ja powiedziałem: no dobrze, czerwoną ubierz. I ona mi odbiła piłeczkę i się śmiała bardzo, bo powiedziała, ale to Ty zawsze obs***** majtki, ja powiedziałem, że ja Ci wysyłam listy miłosne w tych majtkach. I ogólnie scena miała bardzo pozytywny wydźwięk. Tego nie zobaczycie. Narracja musiała być budowana, żeby zbudować napięcie. Oglądajcie no. I zajadajcie popcorn. Tyle wam powiem. A hejterom podziękuję.

"Love is blind: Polska": Internauci odpowiadają Damianowi ws. afery majtkowej

Internauci zareagowali na nagranie Damiana. Niektórzy nie rozumieją, dlaczego nie ma pretensji do produkcji "Love is blind", a do widzów, którzy ocenili, to co zostało im pokazane:

Ale dlaczego od razu ze to hejterzy ??Ludzie ocenili to, co puściła produkcja, więc to chyba uwaga do kogoś innego powinna być. Nikt nie jest jasnowidzem, jak bardzo to było powycinane i podoklejane.

Fajnie, że się do tego odniosłeś, sam ten fakt już świadczy o tym, że nie jesteś takim sto pro burakiem, który ma wszystko w pompie

Koniec końców jednak docenili dystans, jaki pokazują Marta i Damian z "Love is blind":

Jak dla mnie jedyna dobrze dobrana para, z humorem, z dystansem do siebie, wy oboje jesteście mega dojrzali i wiecie po co tam poszliście, mocno Wam kibicuje!

Kiedy oglądać finałowy odcinek "Love is blind: Polska"?

10. odcinek "Love is blind: Polska", w którym przekonamy się, które pary zdecydują się na ślub, trafi na Netflixa już 20 maja 2026 roku o godzinie 9:00. Będziecie oglądać?

