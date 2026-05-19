Mama Julii z "Love is Blind: Polska" krytykowała jej narzeczonego, a jak zareagowali bliscy Maliki?
Bliscy Filipa z "Love is Blind: Polska" nie zamierzają zjawić się na jego ślubie, mama Julii zarzuca jej narzeczonemu manipulacje, a jak na udział Maliki w miłosnym hiecie Netflixa zareagowali jej najbliżsi? Była programowa narzeczona Krzysztofa ujawniła prawdę.
Malika coraz śmielej odkrywa kolejne karty, ujawniając coraz więcej szczegółów związanych z "Love is Blind: Polska". Po tym, jak wyciągnęła na światło dzienne kulisy zdrady Krzysztofa z Kingą, uczestniczka miłosnego hitu Netflixa zdradziła, jak jej najbliżsi zareagowali na jej udział w kontrowersyjnym społecznym eksperymencie streamingowego giganta.
Tak bliscy Maliki zareagowali na jej udział w "Love is Blind: Polska"
Finał "Love is Blind: Polska" zbliża się wielkimi krokami, zanim jednak dowiemy się, które pary powiedzą sobie "tak", a które podejmą decyzję o rozstaniu, ogromne emocje wzbudzają reakcje rodzin uczestników na ich miłosne wybory, a także sam udział w społecznym eksperymencie.
Podczas gdy syn Julity dość podejrzliwie podchodził do decyzji mamy o wzięciu udziału w "Love is Blind: Polska", to podczas spotkania z Jackiem wykazał się większą wyrozumiałością i zrozumieniem. Podobne podejście mieli także rodzice Darii, czy rodzeństwo Kamila "Uno". Ku zaskoczeniu widzów, rodzice Filipa odmówili synowi pojawiania się na ślubnej ceremonii, zaś mamaa Julii z "Love is Blind: Polska" jawnie zakazuje jej wzięcia ślubu z Kamilem, zarzucając mu nieszczerość i manipulacje.
A jak na udział Maliki w miłosnym hicie Netflixa zareagowali jej najbliżsi? Takie pytania wciąż zasypują media społecznościowe byłej programowej narzeczonej Krzysztofa.
Jak twoja rodzina zareagowała na udział w ''Love is Blind''?
Malika postanowiła ujawnić prawdę.
Moja rodzina była w totalnym szoku, szczególne odnośnie tego, że kończy się ślubem
Malika ujawnia kolejne kulisy "Love is Blind: Polska". To powiedzieli jej bliscy
W dalszej części InstaStories Malika z "Love is Blind: Polska" przyznała, że bliscy zawsze byli jej oparciem i wspierali ją w jej planach i marzeniach, pozwalając jej na popełnianie własnych błędów i uczenie się na nich.
Moja mama zawsze wspiera mnie we wszystkim i jestem jej za to bardzo wdzięczna. Zawsze pozwalała mi i nadal pozwala robić swoje i ''popełniać własne błędy''. Dopiero kiedy wyjechałam, zaczęła się martwić i myśleć, że może to jednak jakiś ''human trafficking''
Malika z "Love is Blind: Polska" zdradziła też, jak Krzysztof zachowywał się poza kamerami wyznając, że zarówno ją, jak i jej byłego programowego narzeczonego krępowała obecność produkcji, dlatego też w show starali się nie poruszać tematu swoich uczuć.
Zobacz także: