Malika coraz śmielej odkrywa kolejne karty, ujawniając coraz więcej szczegółów związanych z "Love is Blind: Polska". Po tym, jak wyciągnęła na światło dzienne kulisy zdrady Krzysztofa z Kingą, uczestniczka miłosnego hitu Netflixa zdradziła, jak jej najbliżsi zareagowali na jej udział w kontrowersyjnym społecznym eksperymencie streamingowego giganta.

Tak bliscy Maliki zareagowali na jej udział w "Love is Blind: Polska"

Finał "Love is Blind: Polska" zbliża się wielkimi krokami, zanim jednak dowiemy się, które pary powiedzą sobie "tak", a które podejmą decyzję o rozstaniu, ogromne emocje wzbudzają reakcje rodzin uczestników na ich miłosne wybory, a także sam udział w społecznym eksperymencie.

Podczas gdy syn Julity dość podejrzliwie podchodził do decyzji mamy o wzięciu udziału w "Love is Blind: Polska", to podczas spotkania z Jackiem wykazał się większą wyrozumiałością i zrozumieniem. Podobne podejście mieli także rodzice Darii, czy rodzeństwo Kamila "Uno". Ku zaskoczeniu widzów, rodzice Filipa odmówili synowi pojawiania się na ślubnej ceremonii, zaś mamaa Julii z "Love is Blind: Polska" jawnie zakazuje jej wzięcia ślubu z Kamilem, zarzucając mu nieszczerość i manipulacje.

A jak na udział Maliki w miłosnym hicie Netflixa zareagowali jej najbliżsi? Takie pytania wciąż zasypują media społecznościowe byłej programowej narzeczonej Krzysztofa.

Jak twoja rodzina zareagowała na udział w ''Love is Blind''? - zapytał Malikę z ''Love is Blind: Polska'' jeden z internautów podczas jej instagramowego Q&A.

Malika postanowiła ujawnić prawdę.

Moja rodzina była w totalnym szoku, szczególne odnośnie tego, że kończy się ślubem - wyznała na InstaStories Malika z ''Love is Blind''.

Malika ujawnia kolejne kulisy "Love is Blind: Polska". To powiedzieli jej bliscy

W dalszej części InstaStories Malika z "Love is Blind: Polska" przyznała, że bliscy zawsze byli jej oparciem i wspierali ją w jej planach i marzeniach, pozwalając jej na popełnianie własnych błędów i uczenie się na nich.

Moja mama zawsze wspiera mnie we wszystkim i jestem jej za to bardzo wdzięczna. Zawsze pozwalała mi i nadal pozwala robić swoje i ''popełniać własne błędy''. Dopiero kiedy wyjechałam, zaczęła się martwić i myśleć, że może to jednak jakiś ''human trafficking'' - dodała Malika z ''Love is Blind: Polska''.

Malika z "Love is Blind: Polska" zdradziła też, jak Krzysztof zachowywał się poza kamerami wyznając, że zarówno ją, jak i jej byłego programowego narzeczonego krępowała obecność produkcji, dlatego też w show starali się nie poruszać tematu swoich uczuć.

