Na finałowej scenie "Must Be The Music" pojawiło się ośmioro uczestników, którzy w trakcie całej edycji udowodnili, że zasługują na miejsce w decydującym etapie programu. Każdy z nich zaprezentował się przed publicznością i jury, walcząc o tytuł najlepszego z najlepszych. Kto sięgnął po zwycięstwo i zgarnął główną nagrodę? Sprawdźcie pełne wyniki finału 13. edycji programu.

Finałowy odcinek "Must Be The Music"

Finał 13. edycji "Must Be The Music" zgromadził na scenie ośmioro finalistów, którzy przebili się przez wcześniejsze etapy programu i znaleźli się w ścisłej czołówce. O zwycięstwo walczyli: Imasleep, Duet z Pienin, Wiktoria "VICKY" Konończuk, Marcelina "Marcycha" Ruczyńska, Robert Wiewióra (zdobywca "Dzikiej Karty Radia ZET"), Julia Gawlik, Asia Smajdor oraz Piotr Odoszewski.

W finałowym odcinku ich występy oceniali jurorzy: Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Miuosh oraz Sebastian Karpiel-Bułecka, którzy wspólnie decydowali o przebiegu rywalizacji. Na zwycięzcę czekała nagroda w wysokości 250 tys. zł, tytuł laureata programu oraz występ podczas Polsat Hit Festiwal 2026, co dodatkowo podniosło stawkę finałowej rywalizacji.

Kto wygrał 13. edycję "Must Be The Music"?

Na ten wieczór fani Must Be The Music czekali od wielu tygodni. 15 maja odbył się wielki finał 13. edycji programu, który przyniósł widzom ogrom emocji, muzycznych wrażeń i długo wyczekiwane rozstrzygnięcie całego sezonu.

Po serii finałowych występów wreszcie poznaliśmy zwycięzcę, który sięgnął po główną nagrodę i tytuł laureata show. 13. edycję "Must Be The Music" wygrała Marcelina "Marcycha" Ruczyńska, zdobywając uznanie jurorów oraz widzów. Gratulujemy!

