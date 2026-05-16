Pierwszy sezon "Love is Blind: Polska" wywołał burzę. Show doczeka się kontynuacji?
Finał "Love is Blind: Polska" zbliża się wielkimi krokami. Netflix pokazał, kiedy widzowie zobaczą ostatni odcinek i od której godziny będzie dostępny na platformie. Czy fani produkcji doczekają się jej kontynuacji?
Pierwsza polska edycja "Love is Blind" z marszu wywołała szereg skrajnych emocji. Choć jednocześnie show cieszy się ogromną popularnością, nie brakuje słów krytyki, zarówno wobec samej produkcji, jak i uczestników. Już jednak pojawiają się pytania, czy Netflix zdecyduje się na nakręcenie drugiego sezonu. Co na ten temat wiadomo?
Kiedy finał "Love is Blind: Polska"?
Finał "Love is Blind": Polska nadchodzi. Ostatni odcinek polskiej edycji programu pojawi się na Netflixie 20 maja, a dostępny będzie już od godz. 9:00 rano. W kulminacyjnym momencie, po kilku tygodniach budowania relacji, pary staną przed ostateczną decyzją, czy chcą poślubić drugą połówkę. Do finału dotarły cztery duety:
- Marta i Damian
- Julia i Kamil „Uno”
- Julita i Jacek
- Daria i Filip
Nie wszystkie historie doczekały się jednak tej samej puenty. Krzysztof i Malika rozstali się w trakcie programu po zdradzie mężczyzny, dlatego nie pojawią się podczas finałowej ceremonii.
Zasady w "Love is Blind"
"Love is Blind" to format stworzony przez Chrisa Coelena, który doczekał się wielu zagranicznych odsłon, a teraz także polskiej wersji. Zasady są proste, ale emocjonalnie bezlitosne: uczestnicy randkują, poznają kilka osób i wybierają tę jedną - tyle że bez zobaczenia się aż do zaręczyn. Relacja ma budować się na rozmowach, a wygląd schodzi na dalszy plan.
Następnie pary udają się na wakacje, a po powrocie zaczynają rozwijać swoją relację - poznają bliskich drugiej połówki, ruszają z przygotowaniami do ślubu. Na finiszu robi się najtrudniej, bo program przestaje być romantycznym testem charakteru, a zaczyna być realnym sprawdzianem zgodności. W finałowym odcinku pary, które przetrwały, muszą zadecydować, czy na ślubnym kobiercu powiedzą "tak" czy też "nie".
Będzie drugi sezon "Love is Blind: Polska"?
Finał pierwszej polskiej odsłony "Love is Blind" zbliża się wielkimi krokami. Fani już jednak zachodzą w głowę, czy Netflix zdecyduje się kontynuować format. Na ten moment brak jakichkolwiek potwierdzonych informacji w tym temacie, choć możemy spodziewać się, że wysoka oglądalność pierwszej edycji zachęci platformę do nakręcenia kolejnej.
