Pierwsza polska edycja "Love is Blind" z marszu wywołała szereg skrajnych emocji. Choć jednocześnie show cieszy się ogromną popularnością, nie brakuje słów krytyki, zarówno wobec samej produkcji, jak i uczestników. Już jednak pojawiają się pytania, czy Netflix zdecyduje się na nakręcenie drugiego sezonu. Co na ten temat wiadomo?

Kiedy finał "Love is Blind: Polska"?

Finał "Love is Blind": Polska nadchodzi. Ostatni odcinek polskiej edycji programu pojawi się na Netflixie 20 maja, a dostępny będzie już od godz. 9:00 rano. W kulminacyjnym momencie, po kilku tygodniach budowania relacji, pary staną przed ostateczną decyzją, czy chcą poślubić drugą połówkę. Do finału dotarły cztery duety:

Marta i Damian

Julia i Kamil „Uno”

Julita i Jacek

Daria i Filip

Nie wszystkie historie doczekały się jednak tej samej puenty. Krzysztof i Malika rozstali się w trakcie programu po zdradzie mężczyzny, dlatego nie pojawią się podczas finałowej ceremonii.

Zasady w "Love is Blind"

"Love is Blind" to format stworzony przez Chrisa Coelena, który doczekał się wielu zagranicznych odsłon, a teraz także polskiej wersji. Zasady są proste, ale emocjonalnie bezlitosne: uczestnicy randkują, poznają kilka osób i wybierają tę jedną - tyle że bez zobaczenia się aż do zaręczyn. Relacja ma budować się na rozmowach, a wygląd schodzi na dalszy plan.

Następnie pary udają się na wakacje, a po powrocie zaczynają rozwijać swoją relację - poznają bliskich drugiej połówki, ruszają z przygotowaniami do ślubu. Na finiszu robi się najtrudniej, bo program przestaje być romantycznym testem charakteru, a zaczyna być realnym sprawdzianem zgodności. W finałowym odcinku pary, które przetrwały, muszą zadecydować, czy na ślubnym kobiercu powiedzą "tak" czy też "nie".

Będzie drugi sezon "Love is Blind: Polska"?

Finał pierwszej polskiej odsłony "Love is Blind" zbliża się wielkimi krokami. Fani już jednak zachodzą w głowę, czy Netflix zdecyduje się kontynuować format. Na ten moment brak jakichkolwiek potwierdzonych informacji w tym temacie, choć możemy spodziewać się, że wysoka oglądalność pierwszej edycji zachęci platformę do nakręcenia kolejnej.

