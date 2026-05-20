Marta i Damian przez wielu widzów "Love is Blind: Polska" uznawani byli za jedną z najbardziej zgranych par pierwszej polskiej edycji miłosnego hitu Netflixa. Czy pomimo przekraczaniu licznych granic, kąśliwych komentarzy i mrocznych żartów Damiana, para dała sobie szansę i wzięła ślub? Już wszystko jasne.

Afera majtkowa i kontrowersje tuż przed ślubem Marty i Damiana z "Love is Blind: Polska"

Po długich randkach w kabinach, gdzie uczestnicy "Love is Blind: Polska" randkowali w ciemno, Marta w końcu postawiła na swojego wybranka. Przyjęła zaręczyny Damiana i już podczas pierwszego spotkania narzeczeni nie kryli zachwytów nas drugą połówką. Liczne pocałunki, wymowne spojrzenia i snucie wspólnych planów na przyszłość, mieszały się jednak z kąśliwymi uszczypliwościami Damiana oraz niewybrednymi żartami, które niejednokrotnie przekraczały granice Marty.

By tego było mało, tuż przed stanięciem na ślubnym kobiercu pomiędzy Martą a Damianem z "Love is Blind: Polska" doszło do afery majtkowej. Przyszły pan młody mówił wprost o spakowaniu przez narzeczoną ślubnej bielizny, która nie powinna być... brudna. Po czym potem tłumaczył się w mediach społecznościowych.

I choć Damian znany jest ze swoich kąśliwych żartów, to tuż przed stanięciem na ślubnym kobiercu zdobył się na szczere wyznanie na temat Marty.

Marta jest osobą, o której mi się śniło i o której marzyłem. Sama ceremonia to jest tylko formalność, większe znaczenie ma dla mnie to, co się będzie działo po. Podchodzę to tego bardzo pragmatycznie, będzie to dla mnie przygotowaniem do tego, żeby powitać dziecko w naszej rodzinie i żeby budować naszą rodzinę na fundamentach, którym jest ślub. - mówił z przejęciem Damian z ''Love is Blind: Polska'' tuż przed stanięciem na ślubnym kobiercu.

Głębokie przemyślenia na temat dalszych losów ich związku towarzyszyły również Marcie.

Przyzwyczaiłam się do tego, że wszystko się ''wykrzacza''. Bałam się tego, że źle wybiorę i znowu się rozczaruję. Z samej miłości człowiek nie żyje, jest też szara rzeczywistość. Połączenie kierowania się sercem i rozumem (...). Marzyłam, żeby odnaleźć kogoś, z kim będę mogła iść przez życie i kto poniesie ze mną trudy tego życia i mnie wesprze, jak mi będzie trudno, ale powiedziałam sobie ''nie bądź taka pewna, bo się rozczarujesz, jeśli to nie wyjdzie''. - mówiła przed ślubem Marta z ''Love is Blind: Polska''.

Łzy i niezbędna pomoc medyczna. Szokujące sceny przed ślubem Marty i Damiana z "Love is Blind: Polska"

Liczne zawirowania i głębokie uczucia mieszane z wątpliwościami zaprowadziły Martę i Damiana z "Love is Blind: Polska" na ślubny kobierzec.

Mama by się cieszyła, że jest ktoś, kto mnie wspiera - mówiła o Damianie zalana łzami Marta z ''Love is Blind'' w rozmowie z babcią.

Emocje towarzyszyły także jej narzeczonemu. Tuż przed ślubem Damian z "Love is Blind: Polska" potrzebował pomocy ratowników medycznych, gdyż czuł, że zaraz może omdleć. Ostatecznie para stanęła przed sobą by podjąć najtrudniejszą decyzję w programie.

Marta i Damian wzięli ślub w "Love is Blind: Polska"?

Podczas ceremonii zaślubin Damian z "Love is Blind: Polska" nie krył emocji:

Szukaliśmy się całe życie, ale nie widzieliśmy, że znajdziemy się dopiero wtedy, jak będziemy na siebie gotowi. Nie mogę ci obiecać, że zawsze będzie idealnie, ale mogę ci obiecać, że już nigdy nie zaśniesz z myślą, że jesteś sama. Dziękuję ci, że mogłem spojrzeć na świat przez twoje oczy i dojrzeć barwy, których nigdy w życiu nie mogłem dostrzec. Małpko, gasnąć razem, to nie gasnąć wcale. Kocham cię - wyznał podczas ślubu Damian z ''Love is Blind: Polska''.

Także Marta zdobyła się na szczere, poetyckie wyznianie.

Dziś, gdy patrzę ci w oczy nie widzę tylko odbicia nieba, widzę cały kosmos, który odzwierciedla to, co od zawsze nosisz w duszy. Obiecuję krążyć wokół ciebie nie z obowiązku, lecz z własnego wyboru, jak planeta, która odnalazła swoją orbitę. Będę twoją gwiazdą w ciemności, twoją latarnią wśród niespokojnych nocy, twoją przestrzenią, bezpieczną , wolną i nieskończenie czułą. Dlatego przysięgam, będę przy tobie dziś, zawsze i po ostatni szept wszechświata - wyznała podczas ślubu marta z ''Love is Blind: Polska''.

Para postanowiła wejść w związek małżeński. Gratulujemy.

Zobacz także:

Afera majtkowa i kontrowersje tuż przed ślubem Marty i Damiana z "Love is Blind: Polska", Fot. Netflix

Poruszające sceny przed ślubem Marty i Damiana z "Love is Blind: Polska", Fot. Netflix