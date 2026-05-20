Malika z "Love is Blind: Polska" coraz śmielej ujawnia kolejne kulisy miłosnego hitu Netflixa. Teraz na prośbę fanów wyznała, z którymi uczestnikami utrzymuje kontakt po zakończeniu nagrań do show. Czyżby przez przypadek zdradziła za dużo odnośnie dalszych losów pozostałych narzeczonych? Zobaczcie, co opublikowała w sieci.

Malika odsłania kolejne kulisy "Love is Blind: Polska". Przez przypadek zdradziła za dużo?

Malika weszła do "Love is Blind: Polska" pełna nadziei i oczekiwań na spotkanie bratniej duszy. Po licznych randkach w ciemno i walce z własnymi wewnętrznymi barierami, jak miłosny trójkąt z Krzysztofem i Kingą, to właśnie Malika została wybranką uczestnika, który ofiarował jej pierścionek zaręczynowy. Jak już jednak wiemy, ich relacja zakończyła się fiaskiem, a wszystko przez zdradę chłopaka.

Niedawno Malika z "Love is Blind: Polska" ujawniła kulisy zdrady Krzysztofa, który tuż po powrocie z podróży przedślubnej nawiązał kontakt z Kingą... także cielesny. Co więcej, wyznała, że tuż przed dowiedzeniem się o niewierności narzeczonego, ich relacja wyglądała zupełnie inaczej, niż ukazano ją w miłosnym hicie Netflixa.

Teraz Malika po raz kolejny zabrała głos ws. produkcji "Love is Blind: Polska". Była programowa narzeczona Krzyśka opublikowała w sieci wymowny kadr z pozostałymi uczestnikami show zdradzając, z kim utrzymuje kontakt po programie. Uwagę zwraca jeden szczegół.

Malika tuż przed finałem przez przypadek wygadała się, kto weźmie ślub w "Love is Blind: Polska"?

Choć początkowo Malika dała się poznać jako cicha, wycofana dziewczyna, teraz szturmem podbija media społecznościowe. Ciemnowłosa piękność z Kazachstanu coraz śmielej dzieli się w sieci urodowymi i modowymi inspiracjami, swoją codziennością, a także smaczkami związanymi z produkcją "Love is Blind: Polska".

Jakiś czas temu Malika zdradziła, kto wybiera i płaci za pierścionki zaręczynowe w "Love is Blind: Polska" i czy uczestnicy korzystają na planie show z pomocy stylistów oraz ekipy od makijażu. Teraz za pośrednictwem instagramowego Q&A dziewczyna po raz kolejny nawiązała do show.

Czy trzymasz kontakt z kimś z programu? - zapytał Malikę z ''Love is Blind: Polska'' jeden z fanów.

Malika z "Love is Blind: Polska" szybko potwierdziła tę tezę, publikując na InstaStories kadr z pozostałymi uczestnikami show. Na zdjęciu widzimy Filipa i Darię, Julię i Kamila, Martę i Damiana oraz byłego programowego narzeczonego Maliki, Krzyśka.

Co ciekawe, na zdjęciu brakuje Julity i Jacka. Czyżby tym samym Malika przez przypadek zdradziła za dużo? Czy podczas wielkiego finału to właśnie Julita i Jacek jako jedyni nie powiedzą sobie "tak" na ślubnym kobiercu? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem.

Zobacz także: