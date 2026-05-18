Im bliżej wielkiego finału "Love is Blind: Polska" tym atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Podczas gdy część narzeczonych mówi wprost o sile swoich uczuć, a u innych zaczynają pojawiać się wątpliwości, to rozstanie Maliki i Krzysztofa niedługo po powrocie z podróży przedślubnej wstrząsnęło widzami miłosnego hitu Netflixa. Po tym jak byliśmy świadkami kolejnych napięć między tą dwójką, na jaw wyszło, że Krzysiek podczas trwania miłosnego eksperymentu dopuścił się zdrady. Teraz Malika przerwała milczenie. Ujawniła szczegóły zażyłości Krzysztofa i Kamili. Tego nie pokazali w "Love is Blind: Polska".

Malika z "Love is Blind: Polska" zabrała głos po zdradzie Krzysztofa

Choć zaledwie po kilku dniach randkowania Krzysztof i Malika z "Love is Blind: Polska" postanowili się zaręczyć, to już podczas podróży przedślubnej między parą zaczęły pojawiać się pierwsze zgrzyty. Kolejne niedopowiedzenia, brak zrozumienia, niechęć do rozmawiania o swoich uczuciach, w połączeniu z kolejnymi przytykami sprawiła, że chłód pomiędzy narzeczonymi zaczęli odczuwać także pozostali uczestnicy miłosnego eksperymentu Netflixa.

I gdy wydawać by się mogło, że po powrocie z wakacji i zamieszkaniu we wspólnym apartamencie w Warszawie pomiędzy Maliką i Krzysztofem napięcie nieco się rozładuje, stało się coś, co wprawiło wszystkich w osłupienie. Krzysztof z "Love is Blind: Polska" zdradził Malikę z inną uczestniczką programu.

Jak się okazuje, po wyjściu z kabin i zobaczeniu na żywo swojej wybranki, Krzysztof wciąż nie mógł zapomnieć o Kindze, którą poznał podczas randek w ciemno. Jak wyznała w jednym z odcinków "Love is Blind: Polska" Malika, w tajemnicy przed narzeczoną Krzysiek postanowił spotkać się z uczestniczką i oddać się z Kingą płomiennym pocałunkom. Gdy tylko Malika dowiedziała się o zaistniałej sytuacji nie szczędziła narzeczonemu uszczypliwości, po czym postanowiła dać mu jeszcze jedną szansę. Niestety, nie udało się, a Krzysztof oświadczył, że chce zakończyć związek.

Naprawdę byłam pewna. Okazuje się, że tylko ja byłam pewna. Wydaje mi się, że ja jestem ofiarą w tej sytuacji, bo zdradził mnie. Czuję, że poniżył mnie wtedy, później i nawet teraz. Otworzyłam się, zaufałam, a później zostałam ze złamanym sercem. Chyba nigdy więcej nie będę ufać nikomu - podsumowała w ''Love is Blind: Polska'' Malika.

By tego było mało, podczas imprezy z pozostałymi programowymi parami oraz uczestnikami, którym nie udało się odnaleźć miłości w "Love is Blind: Polska", Malika skonfrontowała się z Kingą. Jak się wtedy okazało, pomiędzy nią a Krzysztofem doszło do czegoś więcej niż tylko do pocałunków.

Malika z "Love is Blind: Polska" nie zamierza dłużej milczeć. Ujawniła szczegóły zdrady Krzysztofa

Niedługo po emisji odcinka "Love is Blind: Polska", w którym Malika dowiedziała się o zdradzie Krzysztofa, w sieci zawrzało. Internauci zasypali dziewczynę słowami wsparcia a także licznymi pytaniami na temat jej relacji z byłym narzeczonym.

Jakim cudem ten zdrajca spiknął się z tą dziewuchą? Mieszkaliście wtedy w Warszawie? - zapytał Malikę jeden z intrenautów podczas instagramowego Q&A prowadzonego przez uczestniczkę ''Love is Blind: Polska''.

Reakcja Maliki była natychmiastowa. Uczestniczka "Love is Blind: Polska" opublikowała kadr w towarzystwie byłego narzeczonego, który opatrzyła wymownym komentarzem.

To bardzo dobre pytanie. Z tego, co wiem, spotkali się, zanim my przyjechaliśmy do mieszkania w Warszawie (dlatego miał kaca po nocy). Od momentu, w którym wprowadziliśmy się do mieszkania, spędzaliśmy 24/7, oprócz setek - zaczęła Malika.

Malika wytłumaczyła również, dlaczego była uszczypliwa względem Krzysztofa wyznając, że wiedziała o jego zdradzie, jednak nie była świadoma, że narzeczony posunął się z Kingą do czegoś więcej niż pocałunki.

Dwa dni przed nagraniami w Krakowie dowiedziałam się, że całowali się przez całą noc. Dlatego byłam wkurzona w mieszkaniu i trochę się wtedy czepiałam. - dodała.

