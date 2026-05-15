W „Love is blind: Polska” zrobiło się naprawdę gorąco wokół Julii. Po tym, jak uczestniczka wybrała się na przymiarki sukni ślubnej zrobiło się nieprzyjemnie. Widzowie gorzko podsumowali zachowanie przyjaciółki Julii po tym, jak skomentowała jej kreację. Teraz uczestniczka pisze wprost ws. przyjaciółki.

"Love is blind": Smutne sceny z Julią w salonie sukien ślubnych

Julia zaprosiła Kamila w swoje rodzinne strony, licząc, że ważny krok w relacji zostanie przyjęty z życzliwością. Zamiast tego atmosfera szybko zrobiła się napięta. Mama Julii od pierwszych minut dawała do zrozumienia, że nie jest przekonana do ślubu córki z mężczyzną poznanym w programie. Kamil musiał odpowiadać na serię pytań o wartości, podejście do małżeństwa i to, jak widzi rolę żony. Do rozmowy włączył się także dziadek Julii, dopytując o to, co Kamil może zaoferować w związku. W trakcie spotkania padł jasny sygnał: nawet jeśli część rodziny próbowała łagodzić sytuację, mama Julii nie była gotowa dać mu żadnej pozytywnej opinii.

Emocje sięgnęły zenitu, gdy przyszło do kolejnego ważnego momentu: wyboru sukni ślubnej. Dla Julii to miał być dzień, który pamięta się latami. Tymczasem w salonie brakowało osoby, na której obecność liczyła najbardziej - mamy. Julia otwarcie pokazywała, jak bardzo ją to uwiera. Cieszyła się swoją suknią, słyszała ciepłe słowa od innych uczestniczek, ale radość mieszała się z poczuciem straty. Do tego doszedł komentarz przyjaciółki, która skupiła się na krytycznej uwadze dotyczącej wyglądu pleców w sukni. W "Love is blind" Polska" doszło do smutnych scen w salonie sukien ślubnych, a teraz głos w tej sprawie zabrała sama zainteresowana.

Julia z "Love is blind: Polska" broni przyjaciółki

Po tym, jak Julia z "Love is blind" pokazała się w sukni ślubnej, jej przyjaciółka zaskoczyła komentarzem, mówiąc wprost:

Przepięknie Ci w niej, ale nie twoje plecy

Widzowie gorzko podsumowali zachowanie przyjaciółki uczestniczki, która ich zdaniem mocno przesadziła. A jak całą sytuacje komentuje sama Julia? Podczas relacji na InstaStories nagle zwróciła się do internautów z apelem.

Moja wymarzona suknia ślubna, to taka z odkrytymi plecami, ta która została przymierzona przeze mnie podczas przymiarek , takich pleców nie miała, dlatego też padły słowa ''Ale nie twoje plecy''. Jeżeli macie kogoś hejtować, to proszę niech będę to ja i moje zachowanie napisała w sieci.

„Love is blind: Polska": Scena w salonie sukien ślubnych zszokowała widzów. Julia zareagowała

