Za nami długie rozmowy w kabinach, wzruszające zaręczyny, podróże przedślubne i pierwsze zgrzyty w związkach uczestników pierwszej w historii polskiej wersji "Love is Blind". Już niebawem Daria i Filip, Julita i Jacek, Marta i Damian oraz Julia i Kamil staną na ślubnym kobiercach, by podjąć ostateczną decyzję - powiedzieć "tak" i wziąć ślub czy też na dobre zakończyć związek. Zanim jednak będziemy świadkami ślubnych ceremonii programowych narzeczonych z miłosnego hitu Netflixa, fani formatu wciąż zadają sobie pytanie, kto wybiera i finansuje pierścionki zaręczynowe i obrączki dla uczestników społecznego eksperymentu. Malika z "Love is Blind: Polska" zdradziła prawdę.

Malika ujawnia kolejne kulisy "Love is Blind: Polska". Nawiązała do pierścionków i obrączek

Uczestnicy pierwszej polskiej edycji "Love is Blind" w zaledwie kilka tygodni wyrośli na celebrytów zupełnie nowego formatu, który coraz śmielej dzielą się w sieci nie tyko przemyśleniami na temat swojego uczestnictwa w programie, ale też sposobu montażu. Niedawno Julia z "Love is Blind: Polska" tłumaczyła zachowanie swoich bliskich w show, wskazując na niekorzystne ujęcia czy pominięcie w produkcji niektórych wątków.

Także Malika odniosła się do montażu "Love is Blind: Polska" wyznając, że pomimo zdrady Krzysztofa, ich relacja w rzeczywistości wyglądała zupełnie inaczej, niż pokazano ją w programie. Teraz była narzeczona Krzyśka ponownie zabrała głos w sprawie show. Podczas instagramowego Q&A zdradziła, kto tak naprawdę wybiera pierścionki w "Love is Blind: Polska" i je finansuje.

Kto wybiera i płaci za pierścionki w "Love is Blind: Polska"? Malika ujawniła prawdę

Malika coraz śmielej dzieli się w sieci swoimi przemyśleniami na temat miłosnego hitu Netflixa. Niedawno Malika z "Love is Blind: Polska" ujawniła kulisy zdrady Krzysztofa, który podczas trwania eksperymentu zdradził ją z inną uczestniczką show - Kingą. Teraz była programowa narzeczona Krzyśka po raz kolejny zabrała głos w sprawie produkcji.

Podczas instagramowego Q&A jeden z fanów zapytał Malikę, czy to produkcja zapewnia pierścionki zaręczynowe dla uczestniczek "Love is Blind: Polska".

Czy pierścionki zaręczynowe zapewnia program, czy każdy chłopak jedzie ze swoim? - brzmiało pytanie.

Reakcja maliki z "Love is Blind: Polska" była natychamiastowa.

Nie, w każdej edycji program daje te obrączki - odpowiedziała Malika z ''Love is Blind: Polska''.

Po zaręczynach w "Love is Blind: Polska" Malika krytykowała pierścionek. Teraz się tłumaczy

Uczestniczka nawiązała też do pamiętnej sceny, gdy podczas podróży przedślubnej chwaliła się bliskim, że została narzeczoną. Wtedy wprost oznajmiła, że oczekuje od Krzysztofa innego pierścionka, gdyż obecny nie spełnia jej oczekiwań.

Przez to, że pierścionek, który dostałam, był trochę ''wypukły'', to zaczepiał się o ubrania, dlatego nie spodobał mi się - dodała Malika.

Czy uczestnicy "Love is Blind: Polska" na planie show korzystają z pomocy stylistów? Prawda wyszła na jaw

Podczas instagramowego Q&A Maiki z "Love is Blind: Polska" padło też pytanie o to, czy uczestnicy programu korzystają na planie produkcji z pomocy stylistów i specjalistów od makijażu.

Mieliście w programie stylistów/make up? Wyglądałaś tak pięknie - zapytał Malikę z ''Love is Blind: Polska'' jeden z fanów.

Dziękuję bardzo. Cały czas robiłam wszystko sama - odpowiedziała.

Spodziewaliście się tego?

Zobacz także:

Kto wybiera i płaci za pierścionki w "Love is Blind: Polska"? Malika ujawniła prawdę, Fot. Instagram/malika.ls