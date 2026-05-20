Daria, Julita, Filip i Jacek z "Love is Blind: Polska" przez długi czas nie mogli się zdecydować, w jakiej konfiguracji opuszczą kabiny. Ostatecznie Jacek oświadczył się Julicie, a Filip Darii, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Zarówno jedna jak i druga para nie kryła radości swoimi wyborami, które ostatecznie zaprowadziły je aż do wielkiego finału show. Teraz wiemy już, czy uczucie między Darią i Filipem okazało się na tyle silne, by ostatecznie wejść w związek małżeński.

Tuż przed ślubem Daria z "Love is Blind: Polska" zalała się łzami. Wyznała całą prawdę o Filipie

Już podczas podróży przedślubnej pomiędzy Darią i Filipem nie zabrakło bliskości, ale też trudnych rozmów. Motorem zapalnym okazało się spotkanie chłopaka z rodziną swojej narzeczonej. Zarówno rodzicie, jak i dziadkowie Darii ciepło przyjęli chłopaka, okazując mu wiele empatii, zrozumienia, nie kryjąc jednocześnie swoich obaw względem eksperymentu. Bliscy Filipa mieli jednak bardziej radykalne podejście. Podobne miała też mama innej uczestniczki. Mama Julii z "Love is Blind: Polska" wprost zakała jej ślubu z Kamilem.

Jak się szybko okazało, rodzicie Filipa jednoznacznie oświadczyli, że nie zamierzają wspierać syna w jego decyzji o udziale w "Love is Blind: Polska". By tego było mało, gdy tylko dowiedzieli się, że chłopak się zaręczył wprost przyznali, że nie pojawią się na jego ślubie.

Podczas wielkiego finału i ślubu Darii z Filipem nie zabrakło jednak najbliższych panny młodej.

Tak miało być. To jest trudne po dwóch miesiącach, ale ja wiem, co robię. To jest dobry człowiek przede wszystkim. Ja go kocham - mówiła do zapłakanej mamy Daria z ''Love is Blind: Polska'' tuż przed stanięciem na ślubnym kobiercu.

Równie wielkie emocje towarzyszyły Filipowi. Wkraczając do ślubnej sali z uśmiechem poprosił zgromadzonych, by podnieśli w górę ręce ci, którzy spodziewali się, że pan młody nie pojawi się na własnym ślubie. Ten gest nieco rozładował atmosferę i wywołał salwy śmiechu i jeszcze większe zaniepokojenie na twarzach bliskich Darii.

Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" jednak wzięli ślub?

Podczas ceremonii Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" nie mogli powstrzymać emocji.

Przyszłam tu po miłość, a dostałam znacznie więcej. Znalazłam ciebie, partnera, który koi moje lęki i nigdy nie lekceważy moich emocji, przyjaciela, z którym mogę rozmawiać godzinami i który nieustannie mnie rozśmiesza, człowieka o bardzo dobrym sercu, który troszczy się o wszystkich dookoła, a czasem zapomina o sobie. I na koniec, mojego ''cwaniaczka'', który pomimo tych pięknych cech, wspaniałych, czasem myśli, że jest niewystarczający. I wtedy wjeżdżam ja, cała na biało, żeby ci przypomnieć, że dla mnie jesteś więcej niż wystarczający i zawsze będziesz - mówiła podczas ślubu Daria z ''Love is Blind: Polska''.

Te słowa sprawiły, że Filip nie mógł powstrzymać łez.

Daria, Daria, co ty mi robisz w głowie? Tak nieraz kończyłem nasze kabinowe przygody. Najlepsze związki, to są takie, w których ludzie nie potrzebują siebie nawzajem, ale chcą. Ja straciłem wiarę, że takie rzeczy istnieją, ale straciłem też wiarę, że miłość istnieje i odkąd ten eksperyment się zaczął, to ja powtarzałem takie głupie słowa: ''W co ja się wkopałem?''. W Grecji, w co ja się wkopałem? Mieszkając z tobą, w co ja się wkopałem? Nawet dzisiaj rano, w co ja się wkopałem? Ale w końcu stojąc tutaj naprzeciwko ciebie, znam odpowiedź na to pytanie. Wkopałem się w coś szalenie pięknego, coś na maksa ekscytującego, romantycznego, szalonego, a jednocześnie stabilnego i dojrzałego. Daria, zasługujesz na wszystko, co najlepsze na tym świecie i jestem wdzięczny za wszystko, co przeszliśmy, nawet jeśli to miałoby się skończyć w tym momencie - wyznał na ślubnym kobiercu Filip z ''Love is Blind: Polska''.

Ostatecznie oboje podjęli decyzję o wstąpieniu w związek małżeński. Gratulujemy.

