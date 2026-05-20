Za nami wielki finał "Love is Blind: Polska". Cztery pary: Daria i Filip, Julita i Jacek, Marta i Damian oraz Julia i Kamil musieli pojąć jedną z najtrudniejszych decyzji w ciągu eksperymentu. Powiedzieć sobie "tak" na ślubnym kobiercu i wspólnie budować przyszłość, czy też zakończyć swój związek. Ten Julii i Kamila od początku nie należał do najłatwiejszych, a obiekcje najbliższych dziewczyny względem jej narzeczonego jeszcze bardziej utrudniały sprawę. Czy Julia i Kamil ostatecznie wzięli ślub w "Love is Blind: Polska"?

Gorzkie słowa mamy na temat Kamila doprowadziły Julię z "Love is Blind: Polska" do łez

Najpierw randki w kabinach i afera czekoladkowa, później oświadczyny i zderzenie z rzeczywistością. Związek Julii i Kamila "Uno" z "Love is Blind: Polska" od początku nie należał do najłatwiejszych. Już podczas podróży przedślubnej pomiędzy narzeczonymi doszło do pierwszych , nieporozumień, a między parą atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. Chwila oddechu przyszła, gdy wrócili z Grecji. Doszło nawet do tego, że Julia z "Love is Blind: Polska" zaczęła wyliczać potencjalne imiona dla dzieci, wyznając, że jest gotowa na założenie rodziny.

I gdy wydawać by się mogło, że ich związek wchodzi na dobre tory stało się coś, czego nikt się nie podziewał. Podczas spotkania z bliskimi, rodzina i przyjaciółki Julii dały wprost odczuć Kamilowi, że jest dla niej "niewystarczający". Mama i koleżanki uczestniczki "Love is Blind: Polska" zaczęły zarzucać chłopakowi nieszczerość. Doszło nawet do tego, że mama Julii nie pojawiła się nawet na jej przymiarkach sukni ślubnej.

Te wszystkie sytuacje doprowadziły do tego, że w głowie Julii "Love is Blind: Polska" coraz częściej zaczęły pojawiać się czarne myśli. Szalę goryczy przelały przygotowania do ślubu podczas których, mama Julii z "Love is Blind: Polska" wprost powiedziała, że nie chce by ta wyszła za Kamila.

Julia z "Love is Blind: Polska" tuż przed ślubem poznała mroczną przeszłość Kamila

Tuż przed ślubem Kamil z "Love is Blind: Polska" mówił wprost: "Pewnie będą łzy, ale szczęścia". Jak się później okazało, było zupełnie inaczej.

Czekałam pięć lat na ten dzień ślubu. Piękna sukienka, ale... no, czuję smutek. Dowiedziałam się dzisiaj, że Kamil zdradzał swoją wieloletnią partnerkę przez bardzo długi okres. Ja się dowiedziałam u źródła, właśnie od osoby, z którą Kamil był blisko. I czegoś takiego się nie spodziewałam. - wyznała Julia z ''Love is Blind: Polska''.

Mama Julii sama przyznała przed kamerą, że wolałaby, aby córka powiedziała "nie" na ślubnym kobiercu.

Chciałabym żeby powiedziała ''nie''. (...)To nie jest czas i to nie jest osoba, z którą powinna się moja córka związać - mówiła mama Julii z ''Love is Blind: Polska''.

Dla mnie najgorsze co może być, to jest zdrada. Jak raz ro zrobił, to zrobi to drugi raz - mówiła Julia.

Julia i Kamil wzięli ślub w "Love is Blind: Polska"?

Wszystkie te sytuacje sprawiły, że podczas ślubu Julia z "Love is Blind: Polska" powiedziała Kamilowi stanowcze "nie".

To jest bezczelne. To jest słabe posądzać mnie o takie rzeczy. Nie wiem od kogo ani skąd jest informacja o zdradzie. Ta informacja jest totalnie wyrwana z kontekstu, bo nikt nie zna dwóch stron. A to, co słyszałaś - nikt nie był w mojej skórze i nie wie, co się działo. Ja nie będę się bawił w plotki. Nie wiem, dlaczego mam ten temat poruszać, to jest dla mnie niekomfortowe, nie chcę o tym rozmawiać. Dla mnie to jest przeszłość, ja mam zamknięty rozdział, ja nie chcę o tym rozmawiać. Jeżeli chciałaś mnie obrazić, albo żebym się źle poczuł, to udało ci się. Zrobiłaś mi największe ch**stwo. Ciągle mnie nagabywałaś, cały czas źle. Jeszcze teraz to. Super, nie chcę. Już, uszanuj to. Mogę posiedzieć sam? Potrzebuję być sam. Dałaś się podłapać, to, że ją zostawiłem, to tak to przedstawia. To jest naiwność. Zapytaj się moich bliskich, co mam ci powiedzieć więcej (...) . Chcę, żebyś wiedziała, że miałem szczere intencje wobec ciebie, cały czas. Zawiodłem się, naprawdę. Ja naprawdę chcę twojego szczęścia i dalej ci tego życzę - tłumaczył się po nieudanym ślubie Kamil z ''Love is Blind: Polska''.

Julia z "Love is Blind: Polska" tuż przed ślubem poznała mroczną przeszłość Kamila, Fot. Netflix

