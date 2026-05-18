Już 20 maja 2026 roku na platformę Netflix trafi finałowy odcinek pierwszego sezonu "Love is blind: Polska". Fani są jednak ciekawi jednego: co wydarzyło się między Julitą a Jackiem, jeszcze w Grecji? Co powiedział Jacek, że "przekroczył granice" Julity? Uczestniczka zabrała głos w sieci.

"Love is blind: Polska": Drama Julity i Jacka: "Przekroczyłeś granice"

Przed nami finałowy odcinek "Love is blind: Polska". Dowiemy się, które pary zdecydują się na ślub, a kto zrezygnuje z relacji. Julia z "Love is blind" tłumaczyła zachowanie mamy w salonie sukien ślubnych, a fanów jednak wciąż zastanawia jedna nierozwiązana zagadka z odcinków. Chodzi o to, co wydarzyło się między Julitą a Jackiem jeszcze podczas podróży przedślubnej.

Między Jackiem a Julitą mogło się wydawać, że jest idealnie, jednak w pewnym momencie widzowie byli świadkami rozmowy, podczas której zapłakana uczestniczka zarzuciła przyszłemu mężowi:

W życiu się nie spodziewałam, że usłyszę takie słowa. Na pewno nie od Ciebie. Spędziliśmy naprawdę fajny czas razem, a Twoje słowa były największym koszmarem i zwieńczeniem tego wszystkiego. Przekroczyłeś granice, których myślałam, że akurat my nie przekroczymy.

Jacek z "Love is blind: Polska" przeprosił Julitę i przyznał, że nie było jego intencją, by ją zranić.

Uważasz, że mówiąc takie słowa do kogokolwiek... Jak... Jak?! Zbliżyliśmy się do siebie tak bardzo, a ja teraz nie wiem, gdzie jestem kontrowała.

"Nie zasłużyłaś na to, ale ja nie wiem, co mogę więcej zrobić" - przyznał. W "Love is blind: Polska" nie padło jednak jasno, co wydarzyło się między tą para, ale Julita przed kamerami dodała:

Doszło między nami dzisiaj do przekroczenia granic. Jacek niestety powiedział dosyć przykre słowa, które nie sądziłam, że padną z ust, kogokolwiek, kto jest mi bliski, a szczególnie od swojego przyszłego męża.

"Love is blind: Polska": Co Jacek powiedział Julicie? Zabrała głos

Widzowie "Love is blind: Polska" są ciekawi, co wydarzyło się między Jackiem a Julitą. Jedna z internautek postanowiła zadać jej o to pytanie w mediach społecznościowych: "Co powiedział do Ciebie Jacek?". Odpowiedziała:

Powiem tylko tyle, ja nie chcę do tego wracać, ale oglądajcie Reunion - może się dowiecie.

Netflix nie podał jeszcze oficjalnej daty, kiedy będzie można obejrzeć "Love is blind: Polska - reunion".

