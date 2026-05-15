Widzowie "Love is Blind: Polska" jeszcze przed finałem dowiedzieli się, że w wątek Krzysztofa i Maliki była zamieszana też Kinga. Uczestnik zdradziła swoją narzeczoną, a co więcej Kindze obiecywał, że to ona jest tą jedyną i mówił o wyjeździe na Islandię. Kulminacją stało się spotkanie obu kobiet na wspólnej imprezie uczestników. To właśnie wtedy padły informacje, które miały kompletnie zmienić obraz tego, co Krzysztof mówił Malice o swoim kontakcie z Kingą i wyszło na jaw, że doszło nie tylko do pocałunku. Malika była poruszona, a teraz po emisji odcinków zabrała głos. Padły poruszające słowa...

Zdrada Krzysztofa w "Love is blind"

Krzysztof zdradził Malikę z Kingą, a pierwsza wersja, którą sygnalizował w rozmowach, sprowadzała się do pocałunku i tłumaczeń o zagubieniu. W "Love is blind" doszło do konfrontacji dziewczyn. Wcześniej Krzysztof przyznał, że spotkał się z Kingą poza kamerami, a impuls miał wrócić, gdy znów usłyszał jej głos. Z jego strony pojawiał się też argument, że w pewnym momencie przestał wierzyć w przyszłość relacji z Maliką, a Kingę wysoko stawiał już na etapie rozmów w kabinach.

Malika próbowała jeszcze ratować relację i dać jej szansę, jakby licząc na szczerość i jasne zasady po tej historii. Tyle że napięcie narastało, a finał okazał się szybki i bezlitosny, a związek ostatecznie się zakończył, a decyzję o rozstaniu podjął Krzysztof.

Po emisji odcinków Kinga odniosła się do sytuacji i do pytania, które w takich historiach wraca zawsze: dlaczego weszła w relację z mężczyzną, który był już zaręczony. Jej odpowiedź układała się w opowieść o silnym zauroczeniu i przekonaniu, że Krzysztof mocno się pogubił.

Malika z "Love is blind" zabrała głos po zdradzie Krzysztofa

Malika opublikowała wymowny wpis po emisji odcinków "Love is blind: Polska", w których wyszło na jaw, że Krzysztof nie tylko całował się z Kingą, ale zapomniał wspomnieć, że poszli na całość. Zdrada uczestnika wstrząsnęła widzami hitu Netflixa, a teraz Malika przyznała wprost, że ta sytuacja złamała jej serce.

Nie jest łatwo oglądać swoje złamane serce publicznie. Naprawdę jestem wdzięczna za wszystkie wiadomości i wsparcie przyznała otwarcie Malika

Uczestniczka nie ukrywa, że trochę zajęło jej, aby dojść do siebie, a teraz podczas emisji z pewnością nie było jej łatwo ponownie przeżywać te emocje:

Potrzebowałam trochę czasu dla siebie i spędzić wczorajszy dzień w gronie przyjaciół podkreśliła

Malika z "Love is blind" zabrała głos po zdradzie Krzysztofa

