Związek Julii i Kamila "Uno" z "Love is Blind: Polska" wchodzi na kolejny poziom. Narzeczeni poznali już swoje rodziny, i mają za sobą już pierwsze przymiarki ślubnych kreacji. Zanim jednak para stanie na ślubnym kobiercu, zdobyła się na szczerą rozmowę na temat powiększenia rodziny. Okazuje się, że Julia ma konkretny plan. Nie do wiary, jak chciałaby nazwać dziecko.

Julia z "Love is Blind: Polska" otworzyła się na temat macierzyństwa

Już podczas spotkań w kabinach Julia i Kamil "Uno" z "Love is Blind: Polska" rozmawiali nie tylko na temat swoich pasji, codzienności, czy oczekiwań wobec związku i partnera, ale też ewentualnych planów dotyczących powiększenia rodziny. Im bliżej wielkiego finału miłosnego hitu Netflixa, tym para coraz głośniej zaczyna wyrażać swoje pragnienia i wątpliwości względem przyszłego małżeństwa.

Za nami odcinek z przymiarkami ślubnych kreacji, po którym na mamę Julii z "Love is Blind: Polska" spadła fala krytyki. Kobieta nie tylko nie pojawiła się u boku córki w salonie sukien ślubnych, ale też nie kryje swojej dezaprobaty względem miłosnego eksperymentu Netflixa oraz narzeczonego uczestniczki.

W tym całym zamieszaniu Kamil stara się jednak zachować zimną krew, wspierać swoją wybrankę, a także otwarcie mówić jej o swoich planach na przyszłość, jak przeprowadzka do Norwegii i założenie rodziny. Choć początkowo Julia starała się odsuwać od siebie myśli rychłego zostania mamą, nagle zaskoczyła narzeczonego wyznaniem. Po wizycie w jego domu w Norwegii i poznaniu bliskich Kamila nie tylko zdradziła, że chciałaby mieć córeczkę, ale przyznała, że mogłaby wcześniej zajść w ciążę, niż to wcześniej zakładała.

Julia z "Love is Blind: Polska" tak chce nazwać dziecko. Kamil nie krył zaskoczenia

Niedługo po zakończeniu podróży przedślubnej Julia i Kamil zdecydowali się na poważną rozmowę na temat rodzicielstwa. Nagle uczestniczka zapytała narzeczonego, czy towarzyszyłby jej podczas porodu.

Przy porodzie byłbyś? - zapytała wprost Kamila Julia z ''Love is Blind: Polska''.

Przy tobie tak - odpowiedział krótko Kamil.

Po tych słowach Julia wprawiła narzeczonego w osłupienie. Okazało się, że uczestniczka miłosnego eksperymentu Netflixa ma już listę wybranych potencjalnych imion dla przyszłego dziecka.

Artemis, Apollos, Barbie, Andie - zaczęła wymieniać imiona Julia.

Po czym dodała:

Andie, o Andie jakie ładne. Piękne Andie i to takie wiesz, i dla chłopaka i dla dziewczyny. Alaska, Śnieżka też ładne - ciągnęła Julia.

Byłaś trzeźwa, jak wybierałaś te imiona? - mówił z zakłopotaniem Kamil.

Wśród imion wymienionych przez Julię padło jeszcze Giselle, czy Summer.

Summer, takie piękne letnie imię - zachwycała się Julia.

To dajmy jej Summer, a drugie będzie miała Winter i będą się wyśmiewać z niej. Ale myślę, że do czasu jak będą dzieci to ci się pozmienia - mówił Kamil.

Julia z "Love is Blind: Polska" otworzyła się na temat macierzyństwa, Fot. Netflix