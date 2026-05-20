Ich związek od początku nie należał do najłatwiejszych. On po przejściach, ona jako nastolatka została mamą i wdową, do tego wplątali się w miłosny programowy czworokąt z Darią i Filipem. Ostatecznie jednak Julita i Jacek zaręczyli się i postanowili budować więź, która narodziła się między nimi w kabinach. Czy ta przetrwała ciche dni i liczne spięcia? Za nami wielki finał "Love is Blind: Polska".

Trudne początki i morze łez. Tak wyglądał związek Julity i Jacka w "Love is Blind: Polska"

Początki związku Julity i Jacka nie należały do najłatwiejszych. Po tym, jak Julita z "Love is Blind: Polska" została mamą i wdową zaledwie jako 19-latka, jej podejście do związków było bardziej wycofane. Wraz z poznawaniem Jacka dziewczyna otworzyła się i dała sobie szansę na miłość.

Choć początkowo Julita była zainteresowana także Filipem, który ostatecznie oświadczył się w programie Darii, to właśnie Jacek okazał się wybrankiem charyzmatycznej nauczycielki z Radomia. Para zaręczyła się i nie kryła zachwytów nad drugą połówką. Z czasem jednak wymowne spojrzenia i pocałunki zaczęły mieszać się z brakiem komunikacji. By tego było mało, podczas podróży przedślubnej między Jackiem a Julitą doszło do ostrej wymiany zdań, która na dobre zmieniła podejście obu stron.

Wraz z rozwojem sytuacji para postanowiła jednak kontynuować wspólną przygodę, która ostatecznie zaprowadziła ich do wielkiego finału "Love is Blind: Polska".

Ten eksperyment, to wiedziałem, że będzie jedna z najlepszych rzeczy, jaką zrobiłem w życiu. Z Julitą na pewno historie życia mamy bardzo podobne, jesteśmy tak samo charakterni, kąśliwe poczucie humoru to jest też coś, co nas łączy, jesteśmy idealnie pod tym względem zmatchowani. Nie można przejść obok tego obojętnie. To jest coś prawdziwego. - wyznał przed ślubem Jacek z ''Love is Blind: Polska''.

Także Julita tuż przed ceremonią zdobyła się przed kamerami na szczere wyznanie,

Jest we mnie absolutnie wszystko. Radość, że jestem tutaj i jestem pełna nadziei, że to może być ten facet, że to może być naprawdę coś pięknego i bardzo trwałego - mówiła Julita z ''Love is Blind: Polska''.

Syn Julity z "Love is Blind: Polska" wprost wyznał, że nie chce kolejnego ślubu matki

Nadzieje i płomienne uczucia narzeczonych wraz ze zbliżającą się ceremonią zaślubin zaczęły jednak szybko mieszać się z wątpliwościami.

Nie jest mi łatwo. Strach we mnie jest ogromny. Chcę być dzisiaj naprawdę w stu procentach absolutnie pewna swojej decyzji, wiem, że dzisiaj ja tam jestem najważniejsza, moje uczucia i moje emocje - mówiła przed ślubem Julita z ''Love is Blind: Polska''.

Gdy założyła już suknię ślubną, jej syn nie mógł opanować emocji.

Nie chcę, żeby drugi raz wychodziła za mąż. Ona wie, jakie jest moje zdanie, bo jej mówiłem nie raz, ale liczy się tylko jej szczęście tak naprawdę. - mówił wprost Mikołaj, syn Julity z ''Love is Blind: Polska''.

Julita i Jacek wzięli ślub w "Love is Blind: Polska"? Takich scen podczas ceremonii nikt się nie spodziewał

Tuż przed wejściem na salę ślubną Jacek z "Love is Blind: Polska" zalał się łzami. Później w towarzystwie gości pan młody wydał swój charakterystyczny okrzyk.

Sorry, musiałem to zrobić. Ale byłem wyluzowany, taki byłem cwaniak, przepraszam was za mój stan - tłumaczył się Jacek.

Później przyszedł czas ostatecznych decyzji.

Jacek, spotkaliśmy się w miejscu, gdzie nie trzeba było patrzeć, by poczuć. W tym niezwykłym świecie bez spojrzeń odnalazłam w tobie coś, czego naprawdę długo szukałam, spokój, bezpieczeństwo, szczerość. Z dnia na dzień czułam, że chcę iść tylko w twoją stronę, słowo po słowie budowaliśmy coś, co trudno było nazwać, ale łatwo było to poczuć. Wybraliśmy siebie nie dla, że wszystko było oczywiste, ale dlatego, że było nam po prostu dobrze ze sobą. Pamiętam ten wczesny poranek, kiedy się obudziłeś, przytuliłeś mnie, złapałeś za rękę i powiedziałeś, że ci bardzo na mnie zależy, na nas i że zrobisz absolutnie wszystko, żebym była szczęśliwa. To był moment, który zapamiętam na zawsze. - mówiła na ślubnym kobiercu Julita.

Jacek ponownie nie mógł powstrzymać łez.

Dziś stoję tu przed tobą z sercem, które pamięta każdy dobry moment i że to, co stworzyliśmy było prawdziwe - dodała.

Po tych słowach Jacek zaczął nerwowo skakać i pochrząkiwać, wprawiając wszystkich w osłupienie.

Wiem, że dużo wymagałem, więc ty pewnie miałaś podwójną presję, zrobiłaś naprawdę ogromny krok w kierunku siebie, w moim kierunku. Widziałem, jak walczysz, widziałem, jak bardzo ci zależy. To była chyba najlepsza rzecz, jaką zrobiłem dla siebie w życiu. Jestem ci wdzięczny za to wszystko, bardzo ci dziękuję. Finalnie nie mogłem lepiej wybrać. bardzo się cieszę, że przeszliśmy przez to razem. Dziękuję i chcę, żebyś wiedziała, że naprawdę jestem z ciebie dumny, mimo że nie zawsze to było po mnie widać. - mówił podczas ślubu Jacek.

Ostatecznie Julita podjęła decyzję, że nie zamierza wziąć ślubu z Jackiem.

Wchodząc do tego eksperymentu nie sądziłam, że będę w stanie kogoś obdarzyć uczuciem, a jednak stało się. Poczułam więcej niż chciałam, mimo to dziś stoję tu ze złamanym sercem, rozbitym na tysiące kawałków, nie tak wyobrażam sobie małżeństwo, dlatego dziś mówię ''nie''. Mimo to dziękuję ci za tę lekcję, była porządna, ale i ch**ernia bolesna. - mówiła Julita.

Julita i Jacek nie wzięli ślubu w "Love is Blind: Polska", Fot. Netflix

