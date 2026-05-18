Jak co roku, w maju, tysiące dzieci przystępuje do pierwszej komunii. Dla ich rodzin to nie tylko wyjątkowa okazja na spędzenie czasu z bliskimi, ale też moment na zaprezentowanie się w iście wyszukanych stylizacjach. Tak też było w minioną sobotę w przypadku Kamili Boś, doskonale znanej widzom TVP z miłosnego hitu stacji, "Rolnik szuka żony". Piękna rolniczka opublikowała na Instagramie relację z komunii w rodzinie, a internauci patrzą tylko na jej look. Spódnica z głębokim rozcięciem to dopiero początek.

Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" w białym komunijnym total looku z modną bluzką typu "halter"

Odkąd Kamila Boś zadebiutowała w 8. edycji "Rolnik szuka żony", atrakcyjna i pewna siebie właścicielka pieczarkarni szybko stała się ulubienicą widzów. Ci pokochali ją nie tylko za charyzmę, przedsiębiorczość i jasne stawianie granic, ale też modowe wybory. Była uczestniczka miłosnego hitu TVP bowiem doskonale wie, jak podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki, jednocześnie wyglądając elegancko i z pazurem.

Tak też było w przypadku jej najnowszej stylizacji. W miniony weekend Kamila Boś udała się na komunię, a internauci patrzą tylko na jej look. Piękna rolniczka postawiła na satynową spódnicę midi z głębokim rozcięciem ozdobionym falbaną na udzie, do której dobrała modną bluzkę z dekoltem typu "halter". Ostatnio na podobny model zdecydowała się także Izabela Macudzińska stawiając na sukienkę "modern halter". Całość stylizacji Kamila Boś uzupełniła stylową zamszową kurtką w kolorze kawy z mlekiem oraz butami na obcasie typu mule w tym samym kolorze.

Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" pochwaliła stylizacją na komunię, a w komentarzach poruszenie

Komunijne wybory gwiazd od zawsze budzą wiele skrajnych emocji wśród ich sympatyków. Niedawno sieć podzieliła komunijna kreacja Elizy Trybały z "Królowej przetrwania", jaką celebrytka wybrała na komunię własnej córki. A co co komunijnym looku Kamili Boś z "Rolnik szuka żony" sądzą jej fani?

Tuż po tym, jak Kamila Boś pochwaliła się na Instagramie swoim najnowszym lookiem, w sieci zawrzało.

Kamilko, cudownie wyglądasz w stylizacji cała na biało na uroczystość Komunijną.

Pięknie wyglądasz - komplementowali intermauci.

Nie zabrakło też głosów osób, które pomimo zachwytów nad stylizacją, pisały wprost, że nie jest to zbyt dobry wybór na komunię dziecka.

Piękny komplet i wspaniałe Pani w nim wygląda ale chyba nie na taką okazję. - czytamy w komentarzach.

Gdzie kupić modną bluzkę typu "halter" w stylu Kamili Boś z "Rolnik szuka żony"?

Wśród komentarzy pod najnowszą stylizacją Kamili Boś nie zabrakło także licznych pytań o pochodzenie spódnicy i bluzki, jaką właścicielka pieczarkarni wybrała na komunię.

Skąd ten piękny komplet? - dopytywały fanki.

Jak się okazuje, zarówno biała spódnica z rozcięciem i falbaną, jak i modna bluzka z dekoltem typu "halter" pochodzą z najnowszej kolekcji Zary. Spódnica niestety jest już wyprzedana, zaś modną białą bluzkę z lejącego się materiału i dekoltem typu "halter" kupimy za 69,90 złotych. Model dostępny jest w czterech kolorach: białym, czarnym, brązowym oraz niebieskim.

