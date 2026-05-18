Julia z "Love is Blind: Polska" tłumaczy zachowanie mamy w programie. Tego nie pokazali w show
Tuż po emisji odcinka "Love is Blind: Polska" podczas którego na przymiarkach sukien ślubnych u boku Julii zabrakło jej mamy, w sieci zawrzało. Fani show Netflixa byli oburzeni zachowaniem kobiety i jej komentarzami. Teraz Julia przerwała milczenie. Uczestniczka ujawniła, czego nie pokazano na wizji.
Scena w salonie sukien ślubnych zszokowała widzów "Love is Blind: Polska". Julia nie tylko długo czekała na przybycie na przymiarki sukni ślubnej swojej przyjaciółki, ale też odbyła specyficzną rozmowę ze swoją mamą, która wprost nie kryła swojej dezaprobaty. Na kobiety szybko spadła fala krytyki. Teraz Julia przerwała milczenie.
Burza wokół mamy Julii z "Love is Blind: Polska". Uczestniczka reaguje
Przed Julią i Kamilem z "Love is Blind: Polska" wielki dzień, niebawem para, która poznała się podczas randek w ciemno, stanie na ślubnym kobiercu, by podjąć ostateczną decyzję. Zanim jednak dowiemy się, czy narzeczeni powiedzą sobie "tak" czy też podejmą decyzję o rozstaniu, za nami niezwykle emocjonujący odcinek z przymiarek ślubnych kreacji, podczas którego u boku Julii zabrakło najbliższej jej osoby - mamy. Absencja kobiety w tak ważnym dniu dla jej córki odbiła się w sieci głośnym echem, a na mamę Julii z "Love is Blind: Polska" spadła fala krytyki.
Widzowie Netflixa nie szczędzili kobiecie kąśliwych komentarzy odnosząc się nie tylko do nieobecności mamy Julii podczas tak ważnego dla niej wydarzenia, ale też komentarzy na temat wyboru kreacji.
Jestem strasznie rozczarowana postawą jej mamy.
Te rodziny zachowują się tak, jakby one w tym uczestniczyły, ręce opadają i aż przykro
Ostro dostało się też przyjaciółce Julii z "Love is Blind: Polska", która z grymasem na twarzy nie kryła niezadowolenia z wyboru ślubnej kreacji uczestniczki miłosnego eksperymentu Netflixa. Na reakcję Julii nie trzeba było długo czekać.
Widzowie "Love is Blind: Polska" uderzają w mamę i przyjaciółkę Julii. Jest mocna odpowiedź
Po tym jak w sieć zalała fala nieprzychylnych komentarzy kierowanych w stronę mamy i przyjaciółki Julii z "Love is Blind: Polska", programowa narzeczona Kamila postanowiła odpowiedzieć na jeden z nich.
Mama narcyz, a przyjaciółka chyba zazdrosna. Współczuję
Te słowa sprawiły, że Julia nie wytrzymała.
Odnośnie przymiarek sukni ślubnych. Marlena wiedziała, że marzy mi się suknia z odkrytymi plecami i dlatego powiedziała ''ale nie twoje plecy'', to chodziło tylko o to, ponieważ ja naprawdę chciałam sukienkę z całymi odkrytymi plecami
Julia odniosła się też do gorzkich słów internautów na temat swojej mamy.
Nie zostało też pokazane, jak przymierzałam inną sukienkę, przy której reakcja Marlenki była zupełnie inna. Była wspierająca, była radosna. Proszę, żebyście mieli na uwadze to, że to jest montaż i że niektóre miny, to wszystko co wy widzicie, to nie jest adekwatne do sytuacji, ponieważ jest to montaż
