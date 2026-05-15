Tego jeszcze nie było. Wątpliwości tuż przed ślubem, mocne słowa Filipa, kpiące zachowanie Damiana podczas przysięgi i płacz za zamkniętymi drzwiami. Zwiastun finału "Love is blind", który został wyemitowany na koniec 9. odcinka mocno poruszył widzów. Dodatkowo emocje podkręca scena, w której widać zapłakaną Julię, a jej mama wprost sprzeciwia się ślubowi. Będzie się działo!

Ucieczka, płacz i dramatyczne chwile w wielkim finale "Love is Blind"

Wielki finał "Love is blind: Polska" będzie dostępny na platformie Netflix już 20 maja. Na koniec 9. odcinka pojawił się zwiastun finału i emocje wystrzeliły w górę, bo zobaczyliśmy pary już na ślubnym kobiercu, ale nie wiadomo, jakie deklaracje padną podczas ceremonii. Zamiast odpowiedzi dostajemy obrazy, które tylko zaostrzają apetyt na finał. Filip zwraca się do swoich gości z pytaniem, kto spodziewał się, że zrezygnuje i niemal wszyscy podnoszą ręce... Chwilę wcześniej mówi o swoich wątpliwościach i nie ukrywa, że nie chciałby, aby nikt czuł się skrzywdzony

Żeby żadne z nas nie było zranione wyznaje Filip

W zwiastunie finału "Love is blind" uwagę zwraca też zapłakana Julia podczas przygotowań oraz zdecydowany sprzeciw mamy, która mówi wprost, że nie chce, by córka wychodziła za Kamila.

Nie chcę, żebyś wychodziła za niego za mąż - mówi wprost matka Julii

Zwiastun zamyka poruszająca scena, w której jedna z kobiet wychodzi i po zamknięciu drzwi słychać jej głośny płacz, a wręcz szloch. Nie do końca wiadomo, czy chodzi o jedną z uczestniczek, bo kolor sukni jest dość mylący...

Finał "Love is blind": Dramatyczna scena przed ślubem fot. Netflix

Damian wymagał interwencji ratowników przed ślubem w "Love is blind"?

Ogromne emocje wzbudzają też kadry z Damianem w roli głównej, który jeszcze przed wyjściem na ślub z Martą w "Love is blind" gorzej się poczuł i potrzebował interwencji medycznej. Damian nie ukrywał podczas rozmów z bratem, że nigdy nie będzie pewny na sto procent, ale kocha Martę i wie, że to z nią chce budować przyszłość.

W zwiastunie pojawiają się też niepokojące kadry z Damianem, który podczas przysięgi nie zachowuje powagi, a jego zachowanie mocno zniesmaczyło gości, co dokładnie widać po ich minach. A jak ostatecznie będzie wyglądała cała scena ślubu Damiana i Marty? Tego dowiemy się już w wielkim finale 20 maja.

Finał "Love is blind": Dramatyczna scena przed ślubem fot. Netflix

Zobacz także: