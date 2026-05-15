Marta z "Love is blind" ujawnia prawdę o relacji z Damianem

Finał "Love is blind: Polska" zbliża się wielkimi krokami i już 20 maja dowiemy się, które z par zdecydowały się na ślub. Widzowie mają wielkie oczekiwania względem Marty i Damiana, którzy nie tylko wyznają sobie miłość, ale i mówią o sobie w sposób, który wskazuje na to, że są naprawdę zakochani. Teraz Marta uchyliła rąbka tajmenicy i zdecydowała się na Q&A na Instagramie. Zdradziła prawę o jej relacji z Damianem, a to dopiero początek...

"Czy myślisz, że montaż nie przedstawił odpowiednio Waszej historii?" - zapytała bezpośrednio jedna z internautek. Marta z "Love is blind: Polska" odpowiedziała i przy okazji ujawniła, że jej historia z Damianem była o wiele bardziej romantyczna, ale nie wszystko zostało pokazane w programie. Ujawnia, że w "Love is blind" zabrakło wielu ciekawych i romantycznych wątków.

Dla mnie nasza historia była dużo bardziej romantyczna. Zabrakło wielu scen i wątków. Np. randka z teleskopem pod gwiazdami 🥺 - wyznała Marta

Okazuje się, że jej wspomnienia z programu są nieco inne niż to, co zostało pokazane w odcinkach:

Ja zapamiętałam to inaczej. podkreśliła

Tymczasem internauci sugerują, że Marta i Damian z "Love is blind" jednak są razem, a ma na to wskazywać jeden szczegół.

fot. Instagram @martafrymer

Marta zdradziła, jaki jest Damian z "Love is blind"

Marta też została zapytana o to, jaki tak naprawdę jest Damian. Uczestniczka wprost zdradziła, co najbardziej ją urzekło, a lista jest zaskakująco długa:

Miałam całą listę: świetnie gotuje, opiekuje się pieskami, jest złotą rączką, daje prezenty, jest dobrym kompanem do rozmowy, oczytany i inteligentny, pomocny.

Internauci są też ciekawi, czy Damian faktycznie tak sypał ostrymi żartami, jak zostało to pokazane w programie. Marta zdradziła, jaka jest prawda i dodała, że na bieżąco wyjaśniali skrajne sytuacje:

Dla mnie żarty i wygłupy stanowiły jakieś 15% z osobowości/zachowań Damiana. Co w kontekście całości było akceptowalne, a kiedy granica była przekraczana rozmawialiśmy o tym.

fot. Instagram @martafrymer

