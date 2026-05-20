Relacja Maliki i Krzysztofa z "Love is Blind: Polska" od pierwszych chwil pełna była licznych domysłów i niedopowiedzeń. Para nie tylko randkowała w ciemno. Wielkim znakiem zapytania była bowiem więź chłopaka z jeszcze inną uczestniczką, Kingą. Ostatecznie Krzysztof oświadczył się jednak Malice, którą zdradził z Kingą tuż po powrocie z podróży przedślubnej. Zanim jednak do tego doszło, para spędziła kilka błogich chwil w Grecji. To właśnie tam Malika zaczęła się bardziej otwierać przed narzeczonym. Nie zabrakło szczerych wyznań na temat oczekiwań ws. związku oraz... pierścionka zaręczynowego. Ten, który otrzymała Malika bowiem daleki był od jej oczekiwań.

Malika z "Love is Blind: Polska" gorzko o pierścionku zaręczynowym z programu

Malika coraz śmielej ujawnia kolejne smaczki związane z produkcją miłosnego hitu Netflixa ze swoim udziałem. Niedawno Malika z "Love is Blind: Polska" ujawniła kulisy zdrady Krzysztofa, a także wyznała, że ich relacja wyglądała zupełnie inaczej, niż to ukazano w telewizji. I choć w programie para postanowiła zakończyć swój związek, teraz uczestniczka zdradziła, czy w końcu doczekała się innego pierścionka zaręczynowego niż ten, jaki otrzymała od Krzyśka tuż po wyjściu z kabin.

Warto wspomnieć, że choć podczas zaręczyn Malika z "Love is Blind: Polska" nie kryła zachwytów nad momentem zaręczyn, to już podczas podróży przedślubnej jawnie krytykowała biżuterię, jaką otrzymała podczas oświadczyn. W trakcie rozmowy z bliskimi, wyemitowanej w miłosnym hicie Netflixa, jasno podkreśliła, że oczekuje od partnera innego pierścionka zaręczynowego, gdyż obecny daleki jest od jej estetyki. Teraz Malika postanowiła zabrać głos w sprawie.

Za pośrednictwem InstaStories Malika z "Love is Blind: Polska" wyznała, wprost powody swojej decyzji.

Przez to, że pierścionek, który dostałam, był trochę ''wypukły'', to zaczepiał się o ubrania, dlatego nie spodobał mi się - napisała na InstaStories Malika z ''Love is Blind: Polska''.

Czy udało jej się spełnić marzenie, a programowy narzeczony sprezentował jej zupełnie inny pierścionek? Teraz zdradziła prawdę.

Malika z "Love is Blind: Polska" doczekała się drugiego pierścionka zaręczynowego od Krzysztofa?

Podczas insragramowego Q&A jeden z fanów zapytał Malikę z wprost, kto wybiera i płaci za pierścionki zaręczynowe w "Love is Blind: Polska". Dziewczyna wyznała wtedy, że to produkcja programu jest odpowiedzialna za dobór i finansowanie zaręczynowej biżuterii.

Inetranauci jednak nie odpuszczali. Nie zabrakło także pytań o to, czy Malika w końcu doczekała się od Krzysztofa innego pierścionka zaręczynowego.

Czy Krzysztof kupił drugi pierścionek czy tu też zawiódł? - zapytał Malikę z ''Love is Blind: Polska'' jeden z fanów.

Jej odpowiedź była natychmiastowa.

Umówiliśmy się, że jeżeli po roku będziemy dalej razem, to sprzedamy ten i kupimy nowy - odpowiedziała.

Zobacz także:

Malika z "Love is Blind: Polska" doczekała się drugiego pierścionka zaręczynowego od Krzysztofa?, Fot. Instagram/malika.ls