Anna Sowińska, znana widzom jako "Mała Ania", znów znalazła się w centrum emocji. Celebrytka wraz z Dominiką Rybak, Sofi Sivokhą, Natalią "Natalisą" Sadowska i Iloną Felicjańską przeszła do finałowego odcinka "Królowej przetrwania". W najnowszym odcinku podcastu "Bez Maski" Małgorzaty Rozenek-Majdan, celebrytka wróciła pamięcią do walki o być albo nie być w lankijskiej dżungli. W rozmowie z prowadzącą surwiwalowy hit TVN otwarcie przyznała, że jej kontakt z Iloną Felicjańską jest wyjątkowo napięty, a wszystko przez jeden incydent.

Mała Ania gorzko podsumowała Ilonę Felicjańską

Za nami wielki półfinał "Królowej przetrwania", podczas którego z dalszą walką o wygraną pożegnały się Izabela Macudzińska, Monika Jarosińska, Nicol Pniewska i Karolina Pajączkowska. Zanim jednak dowiemy się, która z uczestniczek zostanie tytułową "Królową przetrwania", Mała Ania była gościnią najnowszego odcinka podcastu "Bez Maski" prowadzonego przez gospodynię surwiwalowego show TVN z udziałem celebrytek - Małgorzatę Rozenek-Majdan.

Podczas rozmowy, Anna "Mała Ania" Sowińska wyznała wprost, że ma z Iloną Felicjańską problem. Z jej perspektywy zaczęło się od tego, jak Felicjańska miała zbliżyć się w programie do Karoliny Pajączkowskiej i konsekwentnie trzymać jej stronę. Najmocniej wybrzmiewa jednak wątek jednego z zadań. Mała Ania wspomina, że podczas jednej z konkurencji Pajączkowska przekroczyła granicę i zachowała się wobec niej agresywnie. To właśnie wtedy miało dojść do zdarzenia, które uczestniczka łączy z poczuciem braku wsparcia ze strony Felicjańskiej.

Z Iloną ja mam problem, bo ona z jednej strony, jak Karolina była w programie, strasznie starała się trzymać jej stronę i tam ją duchowo przeprowadzała i one sobie tam dużo gadały. I było takich sytuacji parę, na przykład, kiedy Karolina przy jednym zadaniu nie pohamowała swojej przemocy wobec mnie. - wyznała Mała Ania w rozmowie z Małgorzatą Rozenek-Majdan.

Mała Ania podkreśliła także, że inne uczestniczki miały zwracać uwagę na to, iż Karolina ją "trochę poddusiła". Ona sama podkreśla, że szczególnie zabolała ją reakcja Ilony, która miała zaprzeczać takiej wersji i sugerować, że Sowińska dopowiada historię lub ją wyolbrzymia. Dla Małej Ani to moment, w którym poczuła, że została zostawiona sama sobie.

W tej sytuacji Ilona trochę mnie zawiodła, bo dziewczyny mówiły, że Karolina mnie trochę poddusiła. A Ilona mówi, że nie, ja sobie to wymyśliłam, bo znam się na ramieniu telewizji, po co mam wymyślać, że ktoś mnie dusi? Po co ma to wymyślać Dominika? - dodała.

Zarzut o granie w "Królowej przetrwania" wraca jak bumerang. Mała Ania nie wytrzymała

W tej samej rozmowie Anna Sowińska poruszyła także temat, który często wraca przy osobach z dłuższą telewizyjną historią: oskarżenia, że wiedzą, jak "zrobić scenę" pod kamerę. W podcaście "Bez Maski" Mała Ania przyznała wprost, że ma duże doświadczenie w pracy na planie i dobrze rozumie mechanizmy reality show.

Uczestniczka "Królowej przetrwania" nie odcina się od tego, że potrafi świadomie budować przekaz i decydować, kiedy coś podkręcić albo jak nazwać daną sytuację. Jednocześnie zaznacza, że mimo tej świadomości wciąż pozostaje sobą i nie uważa, by to doświadczenie miało automatycznie odbierać jej prawo do własnych emocji czy oceny tego, co dzieje się w grupie.

Ja doskonale zdaję sobie sprawę, jak wygląda praca z telewizją i jak się robi reality show. I to też mówiłam dziewczynom od samego początku, że ja tutaj trochę siedzę i ja wiem, ja jestem reżyserem sama dla siebie. I ja wiem, w jakich sytuacjach chcę coś podkręcić, ,wiem, w jakich sytuacjach chcę coś powiedzieć, ale ja też jestem w tym wszystkim bardzo prawdziwa, że ja to podkręcam, ale ja w tym wszystkim dalej jestem sobą. - wyjaśniła.

Mała Ania gorzko podsumowała Ilonę Felicjańską, Fot. Pawel Wodzynski/East News