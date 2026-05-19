Choć wielu widzów Netflixa pokładało nadzieję, że Malika i Krzysztof z "Love is Blind: Polska" stworzą silną więź i będą kontynuować wspólną przygodę, która narodziła się w kabinach, to zdrada mężczyzny na dobre przekreśliła ich związek. W trakcie trwania eksperymentu Krzysiek nawiązał bliską relację z inną uczestniczką show, Kingą. Gdy prawda wyszła na jaw, Malika nie wytrzymała. Teraz postanowiła przerwać milczenie. Ujawniła prawdę o programowym narzeczonym. Tak zachowywał się Krzysztof z "Love is Blind: Polska" poza kamerami.

Za nami kolejne emocjonujące odcinki "Love is Blind: Polska", które wprawiły widzów Netflixa w osłupienie. Podczas gdy Julita i Jacek walczyli z przełamywaniem własnych barier i nauką wzajemnej komunikacji, Daria i Filip mierzyli się z trudną rzeczywistością związaną z ciągłymi delegacjami chłopaka, Marta i Damian nie szczędzili sobie czułości, a Julia mierzyła się z ostrymi ocenami bliskich na temat swojego narzeczonego, to Malika i Krzysztof znaleźli się w centrum zainteresowania sympatyków miłosnego eksperymentu.

Już na etapie kabin Malika, Krzysztof pozostawali w miłosnym trójkącie z Kingą, którą ostatecznie Krzysiek odrzucił tłumacząc swoją decyzję faktem, że dziewczyna budzi zbyt duże zainteresowanie innych mężczyzn. Jak się jednak później okazało, niedługo po powrocie z podróży przedślubnej z Maliką, chłopak postanowił nawiązać kontakt, także cielesny, z poprzednią wybranką. Na reakcję jego narzeczonej nie trzeba było długo czekać.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych Malika z "Love is Blind: Polska" ujawniła kulisy zdrady Krzysztofa przyznając, że o jego płomiennych pocałunkach z Kingą dowiedziała się tuż przed nagraniami z Krakowa, tłumacząc tym samym uszczypliwości, jakie kierowała w stronę swojego wybranka, gdy ten przyjechał zobaczyć, jak wygląda jej codzienność. Dopiero po czasie, podczas wspólnej imprezy z i pozostałymi parami oraz innymi uczestnikami miłosnego hitu Netflixa, Malika z "Love is Blind: Polska" dowiedziała się, że między Krzysztofem i Kingą doszło do czegoś więcej. Teraz była programowa narzeczona Krzysztofa ponownie zabrała głos. Malika ujawniła, co działo się pomiędzy nią a Krzysztofem, gdy gasły kamery "Love is Blind: Polska".

Między Maliką i Krzysztofem było zupełnie inaczej, niż pokazano to w "Love is Blind: Polska"

W "Love is Blind: Polska" związek Maliki i Krzysztofa został ukazany jako relacja zero jedynkowa. Widzowie poznali Malikę, jako władczą, roszczeniową kobietę, która stale wydaje kolejne rozkazy swojemu narzeczonemu, jednocześnie unikając bliższego kontaktu i głębszych rozmów. A jak było naprawdę?

Podczas instagramowego Q&A jeden z fanów zapytał Malikę wprost, czy pomiędzy nią, a Krzysztofem było "niezręcznie" także poza kamerami.

Poza kamerami między tobą a Krzysztofem tez było tak ''niezręcznie'' (brak tematów itp) - zapytał Malikę z ''Love is Blind: Polska'' jeden z fanów.

Reakcja Maliki była natychmiastowa.

Właśnie na odwrót. Gadaliśmy do nocy, mało spaliśmy przez to, dużo przytulaliśmy itd. - napisała na InstaStories Malika z ''Love is Blind: Polska''.

Malika z "Love is Blind: Polska" podkreśliła, że zarówno ona, jak i Krzysztof nie do końca czuli się komfortowo przed kamerami, dlatego też starali się unikać przy nich głębszych rozmów "ratując się" tematami bezpiecznymi.

Po prostu bardzo czuliśmy niezręcznie na kamerach, więc ratowałam nas ''powszechnymi tematami'' poza tym, ja od razu powiedziałam, że nie jestem w stanie mówić o uczuciach i rozmawiać na głębokie/prywatne rzeczy przy kilku osobach, kiedy oni stoją w 1-2 metrach ode mnie. Nawet nie mówię o pocałunkach i przytulaniu. Uważam, że niektóre rzeczy powinny być tylko między dwojgiem ludzi - dodała.

Spodziewaliście się tego?

Niedawno także inna uczestniczka miłosnego hitu Netflixa postanowiła ujawnić kulisy show. Julia z "Love is Blind: Polska" tłumaczyła zachowanie bliskich w programie podkreślając, że obiór uczestników i ich rodzin często może być zakrzywiony przez sposób montażu.

