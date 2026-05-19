Zdrada Krzysztofa w "Love Is Blind Polska" stała się jednym z najgłośniejszych momentów całej edycji programu. Teraz Malika postanowiła ujawnić zupełnie nowe fakty dotyczące ich relacji i tego, co działo się poza kamerami. Jak twierdzi uczestniczka, widzowie nie zobaczyli w telewizji wielu sytuacji, które całkowicie zmieniają obraz tej historii.

Skandal w "Love Is Blind Polska". Widzowie nie mogą uwierzyć w zachowanie Krzysztofa

Najnowsza edycja programu Love Is Blind: Poland wzbudza ogromne emocje głównie przez dramatyczny wątek Maliki i Krzysztofa. Para początkowo wydawała się jedną z bardziej stabilnych, choć już podczas wspólnego wyjazdu widzowie zauważali między nimi napięcia i problemy z komunikacją.

Sytuacja eksplodowała po powrocie do Warszawy, gdy wyszło na jaw, że Krzysztof potajemnie spotykał się z inną uczestniczką programu - Kingą. Najpierw mówiło się jedynie o pocałunkach, jednak później podczas konfrontacji między kobietami okazało się, że zdrada była znacznie poważniejsza. Malika z "Love is Blind" publicznie przyznała, że czuje się upokorzona i oszukana, a widzowie masowo stanęli po jej stronie w mediach społecznościowych.

Cały trójkąt miłosny stał się największym skandalem polskiej odsłony show i mocno podzielił internautów. Z relacji uczestników wynika, że Krzysztof jeszcze w trakcie eksperymentu nie potrafił odciąć się emocjonalnie od Kingi, mimo zaręczyn z Maliką. Media plotkarskie opisują, że obiecywał Kindze wspólne wyjazdy i dalszą relację poza programem, a sama Malika dopiero po czasie poznała pełną prawdę o zdradzie. Po emisji odcinków uczestniczka opublikowała emocjonalne wpisy, w których przyznała, że bardzo trudno było jej oglądać publicznie własne złamane serce.

Malika z "Love is Blind" ujawnia kulisy relacji z Krzysztofem

Jednym z najbardziej komentowanych momentów relacji Maliki i Krzysztofa była scena ze skręcaniem mebli i słynnymi już "śrubkami", kiedy uczestniczka miała pretensje do partnera o sposób wykonywania nawet najprostszych czynności. Widzowie zarzucali jej wtedy, że nieustannie krytykuje Krzysztofa i kontroluje każdy jego ruch, a temat szybko stał się viralem w sieci oraz na forach poświęconych "Love Is Blind Polska".

Podczas ostatniego Q&A na Instagramie Maliki pojawiło się pytanie, dlaczego przez cały program była tak surowa wobec swojego partnera. Uczestniczka postanowiła odpowiedzieć i przy okazji ujawniła nieznane wcześniej kulisy ich relacji. Jak zdradziła, wiele sytuacji nie zostało pokazanych w telewizji, a jej reakcje miały wynikać z frustracji i zachowania Krzysztofa poza kamerami, o których widzowie wcześniej nie mieli pojęcia.

To nie była krytyka, ale rady, bo chciałam jak najlepiej i poza tym mam swoje standardy (brudne stopy w łóżku, segregacja) itd. No i on mówił, że mu to się podobało. Pytałam go, czy coś nie pasuje itd. Mówił, że wszystko jest super. Jedynie co, to na mieszkaniu byłam wkurzona, bo dopiero dowiedziałam się, że całowali się przez całą noc, ale później przeprosiłam go, ale nie pokazane - przekazała Malika

Zobacz także: