Marta i Damian z "Love is Blind" wracają na pierwszy plan tuż przed finałem Netflixowego eksperymentu. Już 20 maja widzowie zobaczą odcinek ze ślubami, a w sieci już teraz trwa gorączkowe polowanie na sygnały, które mogą zdradzić, czy poszczególne relacje przetrwały poza kamerami. Najgłośniej wybrzmiewają tropy wokół Marty i Damiana. Jest jedna rzecz, która sprawia, że internauci sugerują, że to właśnie oni przetrwali i w eksperymencie faktycznie znaleźli miłość.

Wielki finał "Love is Blind: Polska" już wkrótce

Po dziewięciu odcinkach "Love is Blind" emocje wśród widzów są ogromne. W środę, 20 maja, Netflix pokaże finał, czyli moment, na który czeka większość fanek i fanów formatu. To wtedy dowiemy się, które pary zdecydują się na ślub, a kto powie "Nie". Do etapu ślubów dotarły cztery pary: Marta i Damian, Julia i Kamil Uno, Julita i Jacek oraz Daria i Filip. Malika i Kamil już zrezygnowali ze swojej relacji po tym, jak na jaw wyszła zdrada mężczyzny.

Widzowie już nie mogą doczekać się, aby poznać prawdę na temat par i już teraz szukają szczegółów, które pomogą odpowiedzieć na te pytania. W centrum spekulacji znalazła się relacja Marty i Damiana, od początku obserwowana wyjątkowo uważnie. Ich historia w programie była intensywna, szybka i oparta na mocnych wyznaniach, które zbliżyły ich do siebie jeszcze w kapsułach. Para otwarcie wyznaje, że są zakochani i mogą liczyć na ogromne wsparcie widzów.

Marta z "Love is blind" nadal jest z Damianem?

Na ostatniej prostej przed finałem, najwięcej szumu robią wątki pozaprogramowe. Internauci zwrócili uwagę na to, że Marta ma posługiwać się podwójnym nazwiskiem, łącząc własne z nazwiskiem Damiana. Pojawia się też sugestia, że Damian mógł przyjąć nazwisko żony. To wystarczyło, by komentarze nabrały tempa i zaczęły żyć własnym życiem.

Drugą osią spekulacji jest KRS. W sieci można znaleźć informacje na temat działalności Marty, to tam widnieje podwójne nazwisko. Dla części osób to kolejny element układanki, który ma podpowiadać, że relacja nie zakończyła się wraz z planem zdjęciowym.

