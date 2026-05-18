Urodziny Zofii Zborowskiej-Wrony w tym roku miały wyjątkowo głośny finał w sieci. Andrzej Wrona opublikował nagranie z żoną i dołączył do niego ciepły, osobisty opis. Zdradził też detal, który od razu przyciągnął uwagę: to pierwszy zarejestrowany na jego telefonie taniec Zosi. W podpisie zaznaczył, że pozdrawia ją z Turynu, a pod postem błyskawicznie pojawiła się fala komentarzy.

Radość w domu Zborowskiej i Wrony

Wpis Andrzeja Wrony zadziałał jak zapalnik, bo uderzył w coś, co w social mediach bywa najtrudniejsze do uchwycenia: zwykłą, niepozowaną chwilę. Wideo pokazuje Zofię Zborowską w tanecznym, swobodnym momencie, a sam autor podkreślił, że właśnie ta naturalność sprawia, że nagranie jest dla niego unikatowe. Tym nagraniem Andrzej Wrona uczcił 39. urodziny Zofii Zborowskiej. Napisał w sieci:

Ta szalona Tancerka ma dziś urodziny! „Tola! Tola!” @zborowskazofia Zdradzę Wam sekret, że to unikatowy, pierwszy jej taniec zarejestrowany na moim telefonie. Miej super dzień z Piputkami i spełniaj marzenia! Kocham Cię i pozdrawiam z Turynu

Reakcje internautów pojawiły się natychmiast i były bardzo spójne. W komentarzach przewijał się zachwyt nad luzem i energią Zborowskiej, a także nad tym, że para potrafi dzielić się radością bez nadęcia:

Zosia jest tak naturalnie piękna, że w tych czasach patrzę na nią i aż trudno uwierzyć. Sto lat!

Polska wersja Britney

Jak ja lubię ludzi z dystansem. Zosiu zdrówka dla Ciebie i dla najbliższych Ci osób

Nie tylko urodziny Zofii Zborowskiej

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona od lat są jedną z tych par, które konsekwentnie budują swoją obecność w sieci w oparciu o codzienność. Oficjalnie potwierdzili związek w 2018 roku, w 2019 zaręczyli się i wzięli ślub. Dziś wychowują dwie córki, a ich rodzinne kadry regularnie trafiają do mediów społecznościowych. Niedawno prowadzący "Love is blind" świętowali również 2. urodziny swojej córeczki Jaśminki.

Mają rodzinną tradycję, którą pielęgnują od narodzin swojej pierwszej córeczki Nadziei - wraz z całą rodziną, co roku na urodziny śpiewają ulubioną piosenkę solenizantki i nagrywają do tego specjalny teledysk. W tym roku był to utwór "Scatman":

Jaśminko, dziś Twoje święto - drugie urodziny. Idź po swoje promyku, tak jak robiłaś to dotychczas. Masz genialne poczucie humoru, nieziemski wdzięk i takie chochliki w oczach jak nikt! Oraz oczywiście MASZ TĘ MOC! No właśnie masz tę moc... długo myśleliśmy czy to ta piosenka powinna być motywem przewodnim Twoich urodzin. Ale jednak wygrał ''KEP PE'' to zdecydowanie Twoja ukochana piosenka do uciekania. A my...? No cóż... postaraliśmy się sprostać temu zadaniu. Kochamy Cię nad życie! Bądź zdrowa i szczęśliwa. I przestać nam cały czas uciekać XD Mama i Tata... z ekipą

To zdecydowanie najpiękniejsze, co dziś zobaczycie.

